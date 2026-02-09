新北春節旅宿聯合稽查嚴把關旅宿安全。（圖：新北觀旅局提供）

農曆春節假期將至，配合連假旅遊人潮增加，以及今年新北平溪天燈節等大型活動將登場，新北觀光旅遊局結合工務、消防、衛生、法制局消保官等相關機關，於春節前執行旅宿聯合稽查約四十七家，針對旅館及民宿業者之公共意外責任險、建築安全、消防設備、房價報備及消費者權益等事項進行專案檢查，守護旅客住宿安全。

新北觀旅局今（九）日表示，春節為返鄉與出遊重要時節，旅宿需求明顯提升，加上平溪天燈節吸引大量國內外遊客，旅宿安全與服務品質更顯重要。每年均於春節前辦理專案稽查，督導業者落實合法經營及安全設施，確保旅客住得安心。提醒非法旅宿及日租套房多未依法投保公共意外責任險，公共安全風險高，且常隱身於集合住宅或公寓大廈中，呼籲民眾切勿貪圖低價或便利而入住。凡查獲違法經營者，將依發展觀光條例及相關規定從嚴裁處。

「新北感溫祭」春節系列活動亦同步展開，打造休憩與療癒兼具的旅遊選擇。觀旅局提醒，民眾可利用「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢旅遊資訊，住宿方面透過「臺灣旅宿網」及新北優質旅宿電子書《Check in 第二個家 新北優質旅宿＋》查詢合法名單。春節期間投宿前務必確認旅宿是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，選擇合法旅宿。