新北春節景區迎春活動 山海光影揮毫好運滿過好年

（記者陳志仁／新北報導）農曆春節將至，新北市政府觀光旅遊局為迎接充滿喜氣與希望的丙午馬年，在多處熱門風景區規劃一系列迎春活動，結合光影藝術、傳統揮毫與在地文化體驗；邀請民眾走進山海景致之中，提早感受新春團圓與祝福的溫暖氛圍。

圖／2月1日至2月28日止，凡搭乘深澳鐵道自行車，追蹤、按讚官方臉書粉絲團或追蹤官方IG且發布限動標註@railbiketw，即可獲得一組「深澳好好運春聯」。（新北市政府觀光旅遊局提供）

春節前夕率先登場的是瑞芳區深澳鐵道自行車迎春活動，自2月1日至2月28日止，凡搭乘深澳鐵道自行車，只要追蹤並按讚官方臉書粉絲團，或追蹤官方IG並發布限時動態標註@railbiketw，即可獲得一組「深澳好好運春聯」；春聯一組共4張，以可愛俏皮的吉祥物設計為主題，象徵新年好運與歡笑滿載。

此外，2月17日起更推出春節限定光雕隧道動畫，金元寶、鞭炮等喜氣圖樣在隧道中流轉閃耀，騎乘過程彷彿進入一段專屬新年的祝福旅程，沿途還能欣賞彩繪牆面與遼闊山海景色，增添節慶樂趣。

圖／碧潭風景區景色宜人、交通便利，春節假期適合全家同遊，漫步吊橋或踩天鵝船遊湖，享受輕鬆愜意的好時光。（新北市政府觀光旅遊局提供）

新店區碧潭風景區同樣熱鬧迎春，2月7日下午1時30分至4時30分，將在碧潭吊橋東岸藍色帳篷區舉辦「新春揮毫贈桃符」活動；「桃符」為春聯古稱，寓意除舊佈新、迎福納吉，主辦單位特別邀請漢字書藝文化學會理事長林金豊老師現場揮毫，民眾可自由指定吉祥詞句，將專屬於自己的手寫春聯帶回家。

當天只要追蹤並按讚碧潭停車場臉書粉絲專頁，還可參加投壺趣味遊戲，有機會獲得精美小禮物，讓傳統年俗融入互動體驗，增添親子同樂氣氛。

觀光旅遊局長楊宗珉表示，春聯不僅是一張紅紙，更承載著對家庭、生活與未來的美好祝願，希望透過景區贈聯與節慶活動，陪伴市民與遊客迎接嶄新一年；春節假期期間也推薦民眾前往烏來走春，泡湯舒壓、欣賞瀑布與山林景緻。

自2月17日至2月28日，烏來瀑布遊客中心同步推出消費套票，購買即可獲贈原住民手編幸運手鍊，A套票包含原住民美食套餐與雲仙纜車票；B套票則為原住民服裝體驗、馬告咖啡下午茶及纜車票，讓旅程兼具放鬆與文化深度，在新北以旅行開啟嶄新一年。

