新北春節服務14日啟動 2000份平安袋急援市民

（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府今天宣布14日起啟動春節9天平安服務，整合平安袋、平安餐、區里平安箱及四大超商「幸福保衛站」，提供即時物資與餐食援助，協助急難或突發狀況的市民，確保基本生活不中斷。

新北市府社會局今天在記者會上表示，今年春節期間共準備2000份「平安袋」，放置於全市161處警察派出所及分駐所，提供白米、麵條、泡麵、調理包及罐頭等民生物資，並結合「好日子愛心大平台」，媒合1萬張待用餐券，確保弱勢民眾春節期間餐食無虞。

此外，市府也結合全市100間善心宮廟寺院，於農曆除夕至初五提供「平安餐」，並透過市府網站及有線電視跑馬燈公告資訊；18歲以下兒少若有緊急餐食需求，也可至全市2293間四大超商使用「幸福保衛站」服務。

市長侯友宜致詞表示，春節多為團圓時刻，仍有部分市民因突發事故或經濟困境急需協助，市府推動春節平安服務已11年，結合警政、社政、民間團體與企業資源，讓市民在年節期間也能獲得即時支援，安心過年。

市警局督察長宣介慈、元亨寺台北講堂釋蓮心法師、新莊區慈祐宮主委陳圓光、手信坊總經理溫錦儀、嘉里大榮物流處長蘇倉平等人，今天也出席記者會。

社會局長李美珍表示，春節平安袋自民國105年推動至今，今年持續結合元亨寺台北講堂等單位捐助物資，並由物流公司協助包裝與配送，展現公私協力。

李美珍說，平安袋發放期間為2月14日至22日，有急難需求的民眾可就近至派出所領取，警察值勤時也將主動關懷致送。她呼籲，平安袋以臨時急難者為主要服務對象，盼市民珍惜資源。（編輯：林恕暉）1150205