新北春節醫療不中斷 衛生局守護市民健康不打烊





115年農曆春節將迎來為期9天的連續假期（2月14日至2月22日），為確保市民假期醫療服務不中斷，新北市政府衛生局全面啟動醫療量能整備方案。連假期間轄內18家急救責任醫院將維持24小時急診正常運作，而門診服務則依各醫院人力狀況彈性調整。連假首兩日適逢週六、日，多數醫院維持週六半日診、週日停診；除夕至大年初三雖為停診高峰，但仍有多家醫院配合政策加開診次，初四起各院則陸續恢復平時門診時段。

為提升就醫可近性，衛生局配合健保署獎勵措施，鼓勵多家醫療院所在春節期間維持門診服務，經統計新北市急救責任醫院門診初一至初三開診率達78%，西醫診所則達7%以上，另為因應年節期間呼吸道疾病傳播風險，衛生局並協調多家醫院加開「春節傳染病特別門診」。

衛生局呼籲，民眾連假期間若出現發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、簡單傷口處理或小兒急性不適等常見輕急症，建議優先利用新北市假日輕急症中心UCC （土城區恩樺醫院、中和區怡和醫院）、基層診所或醫院門診資源，以落實醫療分流並緩解急診壅塞情況，確保急重症患者能獲得即時救治。民眾就醫前可先撥打電話確認，或至健保署網頁查詢最新開診資訊（網址： https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01 ）；如遇突發急重症，全市18家急救責任醫院均24小時提供急診服務。

衛生局提醒初春時節早晚溫差大，是心血管與呼吸道疾病好發時期，民眾應落實保暖並隨時注意自身狀況。早起運動者建議待氣溫回升並充分暖身後再出門；年節享受大餐時，亦請掌握「吃巧、吃好、吃健康」原則，避免暴飲暴食增加腸胃負擔或導致體重超標。新北市政府衛生局將持續監測全市醫療收治狀況，維護春節期間醫療服務不中斷，讓市民平安健康過好年。



