新北春節食品抽驗！驚見劇毒農藥 巴西蘑菇、菠菜下架回收

新北市衛生局因應春節將至，抽驗市售春節應景食品與網售冷凍年菜共抽驗200餘件，發現其中兩間商店販售的「巴西蘑菇」含有劇毒農藥加保扶、「菠菜」則含有芬普尼，已命其下架，並移請出貨廠商所在衛生局處理。衛生局也提醒民眾，即日起各區衛生所將開始免費發放非法食品添加劑的簡易試劑，歡迎民眾領取。

衛生局說明，此次檢驗品包含生鮮蔬果、生鮮肉品、生鮮水產品、網購冷凍年菜禮盒等，檢驗項目則有農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留、食品添加劑等，其中從來自烏來的食品行與販售的「巴西蘑菇」中檢出劇毒農藥加保扶，另從板橋量販店販售的「菠菜」檢出芬普尼超標，已違反《食品安全衛生管理法》，因此命其下架回收並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。

新北市衛生局因應春節將至，抽驗市售春節應景食品與網售冷凍年菜共抽驗200餘件，發現其中兩間商店販售的「巴西蘑菇」含有劇毒農藥加保扶、「菠菜」則含有芬普尼，已命其下架。（新北市衛生局提供）

衛生局指出，市面抽驗產品屬於終端的監測，更重要的是從源頭落實農藥使用管理，農藥的合法使用、正確施藥方式及安全採收間隔，均需在農業主管機關的管理與輔導下落實，才能有效降低農藥殘留風險，衛生單位將持續與農政機關合作，強化產地管理與輔導，從源頭把關食品安全。

衛生局也提醒民眾，不少春節食品會添加食品添加劑例如二氧化硫、過氧化氫，二氧化硫有助於食材不易褐變，過氧化氫則具殺菌作用，但若食用過量可能會引起身體不適，因此即日起衛生局在各區衛生所免費發放簡易試劑，民眾只需於食品中加入單一檢驗試劑，觀察其顏色變化，即可推估食品是否有違法添加的可能，數量有限，歡迎踴躍索取。

食品藥物管理科科長楊舒秦呼籲民眾，在選購蔬菜水果時，應選擇當季盛產蔬果或具有良好信譽商家產品，以確保攝食農產品的安全。此外，提醒民眾食用前仍應確實清洗蔬果，先以清水浸泡數分鐘後，再以流動水沖洗，有助於去除殘留農藥。

