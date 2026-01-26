新北春節「年廿六塞到開工」！公路局推國道客運優惠6折起

新北市漁業處昨（二十六）日表示，農曆新年即將來臨，各家各戶開始規劃圍爐菜色及年節送禮安排。為了提供民眾更便利且多樣化的選擇，全國漁會精心挑選各地優質漁產品，推出多款精緻且實惠的年節限定海鮮禮盒。自即日起至二月六日，民眾可至全國漁會網路商城選購，數量有限，售完為止。全國漁會為迎接即將到來的農曆新年，特別規劃了五款不同定位的海鮮禮盒，內容涵蓋多樣優質新鮮漁貨，無論是大家庭圍爐、親友聚餐或小家庭的年菜準備，皆可找到合適的組合。針對日常料理需求，全國漁會亦推出三款兼顧實惠與品質的組合，供消費者挑選。所有漁產品皆經過前置處理並以真空包裝，方便料理且保有原始鮮味。在年節送禮方面，為了提供消費者兼具健康、美味及體面的送禮新選擇，全國漁會也準備了多款具代表性的漁產加工品禮盒。其中，烏魚子 ...

