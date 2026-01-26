新北春節「年廿六塞到開工」！公路局推國道客運優惠6折起
記者高珞曦／綜合報導
今年農曆春節連假長達9天，公路局北區養護工程分局預估，新北地區2月13日起將有4波車潮，並公布預測易壅塞路段，建議民眾多加利用大眾運輸工具，同步推行國道客運票價優惠6折起。
公路局台北區監理所表示，為鼓勵民眾在今年春節連假期間多搭大眾運輸工具，減緩車潮，2月13日起至22日，國道客運實施6折票價或平日票價優惠，且搭乘國道客運或台鐵、高鐵再轉乘在地客運、市區客運，使用電子票證即享1段票或基本里程免費，共約88條國道客運路線。
另針對2月26日至3月1日228連假期間，實施85折票價，或是平日票價優惠。
公路局北區養護工程分局則公布新北地區在春節4波車潮的預估時間：
第1波：南下返鄉圍爐（2月13日下午至2月16日除夕上午）
範圍：台64線／台65線／台66線快速道路銜接國道路段、台61線西濱公路南下路段
第2波：大年初一參拜、短程走春（2月17日全日）
範圍：省道周邊廟宇、觀光景點道路車多擁擠
第3波：2月18日初二回娘家、19日初三中長程出遊
範圍：各郊區省道、快速道路、觀光風景區
第4波：收假北返車潮（2月20日下午至22日）
範圍：台61線北上香山路段、銜接國道的周邊要道
此外，武陵農場櫻花季疏運將於2月13日起至3月1日，台北區監理所建議民眾，可到台北車站、台北市政府、宜蘭或羅東等地的轉運站搭乘國光客運、泰樂客運，或到宜蘭三星運動場等地搭乘賞櫻專車，避免因道路管制和車輛總量管制影響車程。
