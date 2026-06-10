新北春紛節奪MUSE設計4大獎 高灘處市政會議獻獎分享榮耀

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新北春紛節今（115）年以創新的策展內容，結合「回憶殺」主題與多元活動體驗，大膽導入Y2K（千禧年代）青春潮流元素，成功喚起不同世代民眾的共同記憶與情感共鳴。今年3月份於新北大都會公園舉辦，2日活動累計吸引超過64萬人次參與，不僅獲得民眾熱烈迴響，更榮獲國際知名MUSE Design Awards（繆思設計大獎）4項大獎肯定。高灘處今（10）日於市政會議中公開獻獎，市長侯友宜表揚相關團隊，肯定其卓越表現與辛勞付出。

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侯友宜表示，新北春紛節自開辦以來已邁入第4屆，每年配合春分節氣辦理，透過音樂演出、風格市集、主題裝置及特色體驗活動，邀請民眾走入戶外空間，在新北大都會公園享受春日野餐時光，共同迎接春夏季節的到來。活動不僅成為市民每年引頸期盼的重要節慶品牌，更逐步打造為北台灣最具代表性、規模最大的野餐盛會。

高灘處長黃裕斌表示，今年春紛節以Y2K文化為主軸，透過舞台演出、互動體驗及場域營造，打造兼具懷舊與創新的活動氛圍，成功吸引親子家庭、青年族群及各年齡層民眾熱情參與。首次參獎即獲得MUSE設計大獎評定為「活動類-娛樂類別，金獎」、「活動類-節慶/嘉年華類別，金獎」，以及「沈浸式與互動體驗 - 環保永續發展類別金獎」、「沈浸式與互動體驗 - 互動型戶外活動類別金獎」4項殊榮，不僅是對活動策劃與執行團隊的高度肯定，更展現新北市推動城市品牌及大型活動策展的國際競爭力。

黃裕斌指出，新北大都會公園已成為新北市最具代表性的戶外休憩空間之一，擁有廣闊草地景觀及多元遊憩設施，包括深受親子喜愛的「熊猴森樂園」及「海世界水樂園」等，提供市民豐富的休閒體驗。春紛節結合場域特色與創意策展，不僅帶動市民參與，也讓更多民眾看見新北河濱公園的多元魅力。

高灘處表示，隨著夏季來臨，新北河濱各項親水設施也將陸續開放，其中廣受親子喜愛的河濱戲水設施預計於6月中旬起正式開放，歡迎市民朋友把握夏日時光，到新北河濱野餐、遊憩及玩水，共享美好的戶外休閒生活。相關活動及設施開放資訊，可至高灘處官網查詢。

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