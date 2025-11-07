新北昨查獲未蒸煮廚餘餵豬 侯友宜說重話：絕對嚴辦、重罰

新北市長侯友宜今（7）日上午訪視新北肉品市場運作情形，並在臉書發文指出「市場重回正軌，防疫的腳步絕不能鬆懈」。 圖：擷自侯友宜臉書粉專

[Newtalk新聞] 非洲豬瘟才剛解禁，市場明（8）天中午恢復溫體豬肉販售，但未依三要件以廚餘餵豬的方式仍是禁令。但新北市府聯合稽查小組昨（6）天就在林口區養豬場稽查發現，餵食豬隻未蒸煮廚餘，重罰場主206萬元，同時取消禁用廚餘期間的飼料差額及廚餘清運油資兩項補助。新北市長侯友宜今（7）日上午訪視新北肉品市場運作情形，並在臉書發文說重話「我也要再一次提醒「切勿心存僥倖」，只要出現違規，新北絕對嚴辦、重罰。」

新北市動保處6日徹夜查察林口豬場廚餘禁餵狀況，清晨4點多發現廚餘車輛載有廚餘桶停置場外，且廚餘車上裝有28桶廚餘，經開蓋逐一檢視，違規事證明確。緊連旁邊養豬場的蒸煮樔也裝滿未蒸煮廚餘，以及4桶動物性廚油，場主及環保局人員目測樔內至少有100桶份量。場主坦承，攪粹後未蒸煮餵食豬隻。

稽查小組表示，該兩場為同一場主經營，共飼養約1700頭豬隻，使用同一套蒸煮設備，該業者違反防疫規定，運載廚餘並餵飼未蒸煮廚餘養豬，依據動物傳染病防治條例第43條，處最重罰。

侯友宜上午訪視新北肉品市場運作情形，並在臉書發文指出「市場重回正軌，防疫的腳步絕不能鬆懈」，今天他特別要求在環境清消、車輛動線管制以及養豬場稽查及查核肉品來源，都必須徹底落實。「我也要再一次提醒『切勿心存僥倖』，只要出現違規，新北絕對嚴辦、重罰。」

