新北是否跟進營養午餐免費 侯友宜說話了

[NOWnews今日新聞] 台北市日前宣布今年起推動學校營養午餐免費，就連基隆、台中都宣布跟進，外界關注新北市是否也會跟進。對此，新北市長侯友宜今（8）日回應，市府會再跟市議員盤整所有資源，預算是否可順利編在明年，明年會再盤整財政狀況，做好適時調整的準備，讓對長輩、孩子的照顧更全方位。

台北市日前宣布今年起推動學校營養午餐免費後，基隆市政府立刻跟進台北作法， 基隆全市公立國中小營養午餐全面免費。就連台中市也宣佈，台中市自115學年度起實施公立國中小學營養午餐免費，估有21.4萬學生受惠。

對於新北市是否跟進？侯友宜指出，此事已討論多年，新北擁有全國最多學生，但六都人均預算最少，若新北開辦營養午餐免費，約要46億元，能多照顧孩子是好事，財政分配過程如何兼顧老幼照顧，才是正確的方向。

侯友宜說，市府會再跟市議員盤整所有財政、教育資源，預算是否可順利編在明年，明年會再盤整財政狀況、做好適時調整的準備，讓對長輩、孩子的照顧更全方位。

侯友宜說，各縣市財政資源不盡相同，涉及全國一致性部分，是否中央地方共同面對，中央其實也可以多考量，一起照顧更多長輩與孩子。

