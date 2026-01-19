新北是否跟進營養午餐免費？ 劉和然：預計6月前完成評估

劉和然19日上廣播節目《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪。 圖：《POP撞新聞》/提供

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布，自115學年度起，北市公私立國中小營養午餐全面免費，而這一宣布，也讓全台不少縣市也跟進表態跟進。不過，新北市卻未跟進，引發熱議。對此，新北市長侯友宜今（19）日表示，這段時間不斷檢討，要配合整體預算做適度調整。新北市副市長劉和然接受專訪時表示，是否跟進營養午餐免費政策，預計6月完成評估計劃。

侯友宜今日視察三峽區污水下水道用戶接管工程並接受媒體聯訪。針對營養午餐政策評估等問題，侯友宜表示，這段期間持續檢討相關作法，思考如何在兼顧營養與食安的前提下，讓孩子們吃得更健康，同時也進一步推動食農教育的普及，並配合整體預算進行適度調整，為後續政策做好周全準備。

劉和然今日上廣播節目《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪。談到各縣市推動營養午餐免費政策，劉和然表示，在政策盤點上，有三種模式可以執行。首先，就是把財劃法多的錢進行調整分配，在不排擠其他教育預算前提下，就全面實施營養午餐免費。

他續指，其次，根據財源來做擴大補助範圍，例如原先32萬名學生中有12萬人可免費補助，將其擴大到16萬人或擴大到2/3的比率等；最後，就是部分負擔，政府與家長各負擔幾天費用，目前不排除任何可能。

劉和然強調，不論營養午餐是否要全面免費、擴大補助、還是部分負擔，最重要就是不可以排擠其他教育預算，而這也是現在最大思考點。他表示，政策不是不做，而是要想清楚才做，這個就是一個負責任態度，「因為政策推出來後，不是只有1年，而是每年都要做。」

至於何時會做出決定？劉和然表示，預計在6月之前會把評估計畫送交市長。因此，希望財主單位能在3、4月先有一個目標出來。

