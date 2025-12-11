新北晚美人生課程 阿嬤卸下50年祕密重負

《圖說》社會局長李美珍（中左）和瑞智社會福利基金會董事長徐文俊（中右）頒發種子老師證書。〈社會局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市社會局面對超高齡社會的海嘯，長輩的平均餘命均大幅提高，為推動身、心、靈的全方位照顧，與瑞智社會福利基金會合作推動「靈性照顧」課程，其中有58位學員完成兩階段的專業課程及實習，並於今〈11〉日在三重區公所接受社會局長李美珍的授證，成為「靈性照顧」種子老師。

李美珍表示，一個人的健康包含生理、心理和靈性，必須全方位的關照，生命才能如燦爛的春花。新北市高齡人口已經突破80萬大關，社會局從幾年前就開始推動「晚美人生」，112年起更與瑞智合作，開設「靈性照顧」課程，並培訓種子老師，未來種子老師將深入社區據點，或在松年大學裡安排相關課程，引導長輩學習「與自己和好、與他人和好、與至高者連結」的五道人生，並探索生命的深層意義，迄今辦理11場靈性講座及16場工作坊、8場培訓課程，累積受益人次達1,978人。

《圖說》參與培訓的中華培愛全人關懷協會新莊據點主任陳嫣姿（左）表示，在實習時引導阿嬤說出藏在心底50年的祕密。〈社會局提供〉

例如；一位阿嬤因為小時候頑皮，偷打開男同學的便當盒，發現裡面只有幾根蘿蔔，男同學在第二堂課就躲在教室一旁趕緊把便當吃完，生怕同學取笑。50年來阿嬤為了此事耿耿於懷，內心總覺虧欠，聽聞這位男同學往生，阿嬤更是難過，直到她參加據點「晚美人生」靈性照顧課程，在老師的引導下說出這段陳年往事，老師要她將想說的話寫入卡片，然後放入天堂信箱，做完道歉、道別後，阿嬤的心總算平靜下來。

《圖說》種子老師在實習時，引導長輩畫出自己的手掌，紀錄這雙手掌所開創出的家庭和人生。〈社會局提供〉

參與培訓的中華培愛全人關懷協會新莊據點主任陳嫣姿表示，學會了五道人生，引導長輩先從道謝、道愛開始，最難說出口的是道歉，像上述阿嬤願意說出放在心底50年的心事，並透過親筆表達對這位男同學的歉疚。最後會引導長輩在面對人生畢業典禮時，放下一切，無病無痛、無掛無礙，跟著那道光走，長輩也就能釋懷了。