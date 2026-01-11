社會中心／王毓珺 劉毓琦 陳崇翰 新北報導

又有隨機持刀攻擊事件！週日晚上8點左右，新北市金山一間便利商店前，一名翁姓男子雙手持刀，隨機攔停路過的車輛，作勢攻擊，附近民眾全都嚇壞了，警方獲報到場，男子還企圖衝撞巡邏車，直到警察對空鳴槍才將人制伏帶回警局，在他身上驗出毒品反應。

夜間大馬路上，一名身材壯碩的男子，兩手分別拿著短刀以及鐮刀，對著路過的車輛揮砍、大聲咆哮，有駕駛嚇得倒車逃離，但沒想到男子還衝上前追車，場面相當火爆。

廣告 廣告

警方獲報後，火速到場，但嫌犯絲毫不肯配合，還企圖逃跑、衝撞員警，逼得員警對空鳴槍，最終才將人攔下，壓制上銬。





新北「隨機攔車砍人」5警圍捕受傷 嫌開皮卡衝撞巡邏車

新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車（圖／民視新聞）





只不過圍捕過程中，有5名員警被攻擊，受到輕微擦挫傷。

聲源：目擊民眾魏先生：「他是一直在那條路這樣轉圈，後來在一個紅綠燈下面，被警察攔下來，好像就是在繞，躲警察跑給警察追。」

事情發生在11號晚上將近8點，新北市金山區環金、中正路口的超商前，嫌犯見到警方到場後，還駕車逃逸，途中多次迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車，初步了解這名44歲的翁姓嫌犯，過去是猛男秀舞者，現在則擔任保全，遭逮後警方也在車上搜出，毒品"依托咪酯"，被帶回警局仍持續失控，也被依法送辦。





新北「隨機攔車砍人」5警圍捕受傷 嫌開皮卡衝撞巡邏車

新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車（圖／民視新聞）





金山分局副分局長 揚昇叡：「全案後續將依恐嚇公眾、公共危險、妨害公務、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，另就其危險駕駛行為，將依違反道交條例逕行舉發。」

男子的車上，甚至還載著猛男秀的招牌，究竟是因為吸毒失去控制，還是有其他原因，還有待警方進一步調查釐清。

原文出處：新北「隨機攔車砍人」5警圍捕受傷 嫌開皮卡衝撞巡邏車

更多民視新聞報導

最新／驚悚畫面曝光！金山毒駕男「持雙刀」作勢隨機攻擊 警圍捕抓到了

動作太慢被辭退! 前員工半年後持刀埋伏"砍傷老闆娘"

疑感情糾紛釀殺機！基隆45歲男遭砍 附近攤商：三年輕人匆忙逃跑

