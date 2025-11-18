新北普發現金？蘇巧慧秒打臉 綠小雞被酸「悲傷五階段」

蘇巧慧(左)不買單綠營議員倡議的新北普發現金，卓冠廷(右)還喊殺球得分被酸爆。（合成圖／示意圖／資料照）

綠營將大罷免大失敗歸咎普發1萬元，竟讓議員要求藍營執政縣市進行「地方普發現金」，新北甚至喊到4.6萬，被譏為「賣祖產發錢」。綠委蘇巧慧獲徵召將出征新北，隨即遭遇迴力鏢質疑，卻不肯鬆口發錢。綠議員卓冠廷竟讚得分，藍議員江怡臻直酸被母雞切割打臉。

國民黨新北市議員江怡臻18日發文提到，蘇巧慧今早接受廣播節目專訪，被問起新北市議員主張普發現金，任憑主持人怎麼問，她東扯西扯，還數落國民黨一頓，就是不同意，也不承諾發錢。結果，這麼一段訪問聽在卓冠廷耳裡，竟然變成表態發錢，殺球得分？

江怡臻指出，或許是被自家的母雞切割打臉，真的打擊很大！第一階段是否認，這很正常，所以卓冠廷會把不同意當成同意。下一階段是憤怒，「冠廷可能又會來罵我，但我願意包容！」再下一階段是討價還價，應該會爭辯新北市財政狀況，但只要是討論市政，她都正面看待。第四階段是沮喪，到時卓冠廷若是沒有發文發言，也請大家體諒，多給他一些時間。最後階段，就是接受了！

江怡臻直呼，「此刻的冠廷，需要的是鼓勵，我就不再針鋒相對了，請大家與我，一起為冠廷加油，早日走出悲傷五階段。」

江怡臻在留言區貼出蘇巧慧受訪逐字稿。主持人問「如果妳現在是新北市長，現在就會發錢？」蘇巧慧表示「我手上沒有新北市的資料。」

網友表示「就一個洪妻公」、「洪妻公加油好嗎？快去找蘇公主要錢啦」、「叫她爸拿掃把出來掃地了」、「阿怡好討厭，對於不通邏輯的同事多點關懷好嗎」、「原諒他，他只是被我們台中市民唾棄的落跑議員」、「蘇巧慧今早那趴訪談，聽到新北議員喊普發現金，直接笑死」。

