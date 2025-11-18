新北普發現金 防詐宣導 守護長者

普發現金上路詐騙訊息頻傳！新北社會局昨（十八）日提醒長輩務必提高警覺，尤其獨居與弱勢長者更容易成為目標。社會局長李美珍表示，已透過各項關懷服務持續宣導最新防詐資訊，協助辨識不實訊息，避免因不明連結或電話指示受害。

北海岸社福中心啟動到宅防詐關懷，與淡水分局合作，鎖定經濟弱勢及亞健康獨居長者，透過「幸福送到家」服務加強「普發一萬元現金」詐騙預警。北海岸社福中心主任張信熙強調「不只送物資，更要送安心」，社工、志工與警員共同訪視，示範辨識詐騙訊息，提醒政府不會以簡訊或電子郵件通知領錢，也不會要求至 ATM 或網銀操作，呼籲遵守四不原則：不點可疑連結、不填個資、不匯款、不轉傳。

廣告 廣告

淡水分局所長周名鴻指出，詐騙手法翻新快速，跨局處合作能更有效攔阻風險，讓長輩第一時間獲得正確資訊。六十七歲的藍伯伯在志工陪伴下返家生活，他感謝地說：「志工常提醒我要防詐，這次連警察都來教我，真的很安心。」志工高大姐說，看見藍伯伯能在社區穩定生活，就是陪伴最好的意義。

社會局強調將持續透過警政合作與在地網絡，從防詐、送餐到訪視，把正確資訊送到長輩家中，讓獨居能安心、有依靠。