新北智慧園區第2次招商 啟動

全球AI產業鏈快速成長，新北市政府積極佈局智慧製造核心，即日起正式啟動「新北國際AI＋智慧園區」標租案第二次公告，本次招商釋出林口區五筆精華產業專用區土地，鎖定AI製造相關上、下游大廠，受理投標至明（一一五）年三月二日下午五時止，歡迎企業把握進駐良機。

新北經發局長盛筱蓉指出，新北市擁有全台近四分之一製造業與資通訊產業實力，是AI時代企業設立據點的首選。目前已成功匯聚技嘉、鴻海、研揚等大廠，Google、ASML等國際科技巨擘亦相繼設點，產業群聚效應顯著。透過本次招商盼引進光學精密儀器、電子通訊、電子零組件及機械設備等AI上下游業者，完善產業鏈最後一塊拼圖。

園區區位優勢同樣突出，基地鄰近國道與捷運系統，市府攜手中央推動林口匝道增設、一○五市道新闢工程及林口輕軌規劃，全面提升交通效率。生活機能方面，林口擁有多所雙語學校及大型商場，交通便捷、機能完善，為企業徵才與員工生活提供優質環境。

本次招商包含三個區域五筆抵費地，分別為第一區一萬二五四一‧○七平方公尺（新頭湖段五四、六一地號）、第二區九三四七‧六平方公尺（新頭湖段六八、六九地號）、第三區八五○九‧○四平方公尺（新頭湖段七五地號），皆屬第三之二種產業專用區。經發局表示，期待持續引進AI相關製造業上下游業者進駐，推動園區發展及在地經濟成長，打造智慧科技製造聚落。詳情請參閱新北市政府經濟發展局網站公告專區或電洽（○二）二九六○三四五六分機五四九三。