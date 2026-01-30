新北暖冬就博會初媒合達53.3% 榮服處設服務台協助

《圖說》新北就業服務處暖冬就業博覽會履歷填寫區座無虛席。〈勞工局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北就業服務處今〈30〉日在市府6樓大禮堂舉辦暖冬就業博覽會，助攻不同背景的勞動力精準卡位。現場54家優質廠商，提供超過2,600個職缺，其中包含883個兼職職缺。經統計，活動參與計1,153人、投遞履歷887人、擬錄用473人，初媒合率達53.3%。

新北市榮服處服務組組長王玟琳帶領就業站團隊於活動現場設立服務台，針對退除役官兵及其眷屬提供即時且專業的一對一職涯媒合諮詢服務。

《圖說》新北就業服務處暖冬就業博覽會民眾於攤位區尋找適合自己的職缺。〈勞工局提供〉

就服處長葉建能表示，今天活動是2026年新北首場就博會，因應年節將至，餐飲旅宿與零售量販產業人力需求持續增加，相關企業面臨不小的人力缺口，期盼透過今日活動的媒合平台，協助企業招募所需人才、補足第一線人力。職缺數也反映了人力缺口狀況，旅宿餐飲業為本次招募的主力軍，職缺占比約3成8，薪資上看52K；零售量販業則緊隨其後，占比約2成。

他說，每場就博會皆會設置「履歷健診」服務，提供求職民眾一對一專業諮詢，協助檢視履歷內容、強化重點呈現，並針對填寫技巧與結構給予具體建議。同時透過模擬面談與實務回饋，提升求職者面試應對能力，強化整體求職競爭力，相關服務也深獲民眾肯定。

《圖說》「履歷健診」服務，提供求職民眾一對一專業諮詢。〈勞工局提供〉

另外，年前仍有一場聯合徵才活動，將於2月11日蘆洲區公所7樓禮堂舉行，年後轉職與徵才活動，包含3月3日市府6樓大禮堂辦理「新春就業博覽會」、3月10日樹林區長壽活動中心、3月13日新莊區公所10樓禮堂亦將辦理在地徵才活動，詳情可參閱https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob「新北市人力網」。

《圖說》新北市榮服處服務組組長王玟琳（中）到場鼓勵同仁，並與工作人員及求職退伍官兵合影。〈新北榮服處提供〉

值得一提的是，服務退除役官兵及其眷屬的新北市榮服處，服務組組長王玟琳帶領就業站團隊於活動現場設立服務台，針對退除役官兵及其眷屬提供即時且專業的一對一職涯媒合諮詢服務，依個人專長與需求引導投遞職缺、掌握面試方向，縮短求職歷程中的等待期。此外，服務台還提供有關就學、就業、職業訓練及創業輔導的專業諮詢，為退除役官兵及其眷屬打造全方位支持體系。

《圖說》新北市榮服處就業站團隊於暖冬就博會現場設置服務台，提供退除役官兵（眷）一對一就業諮詢與職缺媒合，現場洽詢踴躍、互動熱絡。〈新北榮服處提供〉

新北市榮服處長林振生表示，輔導會近年持續推動各項就業輔導措施，鼓勵退除役官兵穩定就業、安心發展；也提醒有轉職或求職需求的退除役官兵（眷），可多加利用就業博覽會與就業站服務管道，提早布局、把握機會。退除役官兵（眷）如對就業、就學及職訓各項補助措施有相關問題，歡迎洽詢新北市榮民服務處（02）29530844轉就業站。