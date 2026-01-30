新北暖冬就業博覽會登場 54家廠商高薪徵才

財經中心／陳妍霖 吳培嘉 新北報導

歲末年終，各大產業人力需求大，加上不少人領完年終，計畫跳槽，新北市勞工局特別舉辦「2026新北市暖冬就業博覽會」，今天（30日）上午在新北市政府盛大登場，包括科技業、百貨、餐飲旅宿業等，54家廠商參加，提供超過2500個工作機會，要協助民眾順利就業。

大批民眾低頭寫履歷，由新北市勞工局舉辦「2026新北市暖冬就業博覽會」，30號上午在新北市政府6樓大禮堂盛大登場。

新北暖冬就業博覽會登場 54家廠商祭高薪徵才（圖／民視新聞）

還有AR、VR面試專區，讓求職者模擬面試不緊張，包括全球傳動、南京資訊、南亞科、松川精密、力致科等科技業、百貨業、觀光旅宿、餐飲業等，54家國內外廠商賣力徵才，提供超過2500個工作機會。





有徵才廠商說，「每年的人力缺口其實是非常缺的，然後也非常嚴重的斷層，我們生產基地主要都是在大陸、越南、台灣的嘉義，我們現在大概有30位職缺左右，其實我們的薪資還會看到他們的資經歷給予，所以我說，如果今年都很豐富的話，其實5萬塊跑不掉」。





新北暖冬就業博覽會登場 54家廠商祭高薪徵才（圖／民視新聞）

人力缺口最大的餐飲業，更祭出高薪，儲備幹部月薪52K起跳、甚至區經理將近80K等，吸引不少民眾來面試。





新北市就業服務處處長葉建能表示，「這一次是我們今年度的第一場的就博會，大概今年大概我們大概會辦10幾場，那這一場的職缺數大概有超過2500個職缺，那大概有54家在廠商來參與，那主要大概還是主要是在零售業，還有餐飲旅宿，還有物流運輸，還有一般我們的所謂的科技製造業的參與，那確實今年因為年假比較長 ，所以我們今年提供的這這一場次所提供的職缺，餐飲旅宿還有一些零售販賣可能會因應這個年節，所以提供相對的多數的這些職缺」。



新北市就業服務處處長葉建能進一步指出，「大概今年度所謂內需產業應該會比較需要有人力上面的補充，所以我們大概發現到說，很多特別是零售業還有餐飲旅宿業，他們其實在今年一開始大家就希望配合我們去參加我們的就博會，提供就是能夠在這個場合能夠適當去提供到他們所需要的一些人才這樣子」。

正值歲末年終，各大產業人力需求大，加上不少人領完年終、計畫跳槽，新北市政府提供機會，幫助廠商媒合人才，希望為台灣的內需市場彌補人力缺口。





