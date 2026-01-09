新北暫不跟進免費營養午餐 侯友宜呼籲中央統一規劃

新北市長侯友宜九日受訪表示，若全面免費營養午餐預估要編列四十六億元，會排擠其他教育經費，再次呼籲中央能統一規劃。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠／新北報導

台北市長蔣萬安宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費後，六都僅新北市未跟進。新北市長侯友宜九日受訪表示，新北市針對弱勢家庭學生免費營養午餐已經實施非常多年，若全面免費預估要編列四十六億元，會排擠其他教育經費，再次呼籲中央能統一規劃。

侯友宜指出，新北對弱勢家庭營養午餐免費已實施多年，編列十三億元，但全面免費營養午餐要編列四十六億元，等於要吃掉一年的特教經費，也跟校舍的新改建，以及硬體建設的經費相差無幾，等於佔了業務費的四分之一，會排擠教育預算會排擠，一定要做好盤整及詳細規劃，現在有很多的困難，未來會做出對孩子最好的選擇。

面對家長的期待，侯友宜說，新北市一定會做好適時的調整的態度，讓孩子們能夠在吃得健康。至於財源問題，雖然統籌分配稅款這段時間有增加，但一般補助款中央也扣了錢，新北的總體預算會做好統整，希望中央也有統一的規劃，新北也會做好配套措施再向外界報告。

教育局長張明文表示，營養午餐「全面免費」屬於社福型政策，需要長期且穩定的財源支撐，關鍵在於如何在有限資源下，同時兼顧孩子的教育公平與整體資源效益，讓排擠效應降到最低。

教育局指出，四十六億元不只是單一年度的支出，而是每一年都必須持續編列的固定經費，若未審慎盤點財源，勢必會對其他教育建設與長期投資形成排擠效果。在財政紀律的原則下，相關經費不能動用既有教育預算，以免影響原本已規劃推動的教育政策與建設。若未來經評估決定推動相關措施，相關經費來源也必須妥善規劃。

教育局強調，會在精打細算、量力而為、降低排擠其他教育資源的前提下，持續審慎評估相關經費，確保教育發展穩定、學生照顧不中斷。