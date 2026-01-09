新北暫不跟進營養午餐免費 「老師出身」劉和然：草率說要不要很不負責任

新北市副市長劉和然9日出席1111幸福企業頒獎典禮，會前受訪。（陳薏云攝）

全台吹起「營養午餐免費政策」旋風，台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中小營養午餐免費，基隆市、台中市、高雄市、雲林縣及新竹市宣布跟進，六都唯二未實施的新北市及台南市。新北市副市長劉和然9日出席活動前受訪指出，新北市有32萬多位孩子，如果給他吃的免費營養午餐，預算要高達 46 億，這個議題會很審慎地評估，「草率說要不要，是很不負責任的」。

劉和然今日出席1111幸福企業頒獎典禮，會前受訪被問及新北市是否跟進營養午餐免費，劉和然指出，自己是學校的老師出身，當過學校的校長，也當過教育局局長，所以很清楚所有的狀況。

劉和然說，用兩個數字回應，新北市一年的特教經費包括人事費大概47億；一年的校舍修繕相關的資本門費用大概50億；我們一年的預算有750幾億，扣掉人事費大概只有 200億左右。

劉和然再說，新北市有32萬學童，免費營養午餐預算要高達46億。如果現在很草率地就說要或不要，那是非常的不負責任。所以這個議題會很審慎地評估，如何把教育預算重新做盤點，也了解新北市的家長跟老師的需求。到底孩子需要的是什麼？是免費營養午餐，還是這筆預算花在哪裡可以讓孩子過得更好？這段時間我會審慎評估，在適當的時機再跟大家做說明。

