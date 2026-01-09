新北暫未跟進免費營養午餐 議會國民黨團：可思考彈性補助方式

新北市議會國民黨團表示，市府可思考彈性補助營養午餐方式，並呼籲外界勿用縣市之間的競賽或政治操作觀點，簡化複雜的公共政策討論。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕針對中小學營養午餐免費政策，新北市府暫未跟進，並表態此需46億元經費，憂造成長期教育財政結構與排擠影響，現正盤點所有資源並試算部分補助等方案，並不排除任何政策可能性。市議會國民黨團表示，市府不躁進、審慎評估財政是務實治理的態度，市府也可以思考有別於其他縣市的彈性補助方式，並呼籲外界勿用縣市之間的競賽或政治操作觀點，簡化複雜的公共政策討論。

黨團書記長王威元、副書記長蔡建棠指出，民進黨立委、市長參選人蘇巧慧喊當選就執行免費政策，卻忘了關鍵在於地方財政是否健全，但當立法院審議《財政收支劃分法》修法時，蘇巧慧與民進黨卻選擇反對，如今又回頭要求地方大開支票，這種「先抽走財源、再要求加碼支出」的矛盾立場，不負責也禁不起檢驗；市府已將「營養午餐採用有機蔬菜之價差補貼政策」擴及至私校，現行各校營養午餐團膳廠商得標價格本就存在差異，若貿然推動齊頭式補助，恐衍生補助額度不一、制度公平性受質疑等。

副書記長黃心華、游輝宂說，若市府受限於財政，目前無法推動全面免費，短期內可考慮維持現行收費機制，但另外透過「外加補貼」方式，將資源投入食材升級、營養把關與品質管理，而非僅停留在形式上的「免費」口號；面對少子化衍生的國安與社會結構問題，政府更應將有限資源精準投在孩子身上，不論未來是否辦理中小學營養午餐全面免費，只要能真正回應學童健康需求，都是具長遠效益的公共投資。

