新北暫未跟進營養午餐免費 江怡臻揭關鍵：中央大砍補助款

台北市長蔣萬安6日宣布營養午餐免費政策後，不少縣市也相繼宣布跟進，不過新北市卻未跟上。對此，國民黨新北市議員江怡臻表示，若要全面實施國中小營養午餐免費政策，市府估計每年需額外增加46億元預算，這是新北市的難處；而且三讀通過的《財劃法》，中央政府不認帳，甚至大幅刪減地方一般性補助款與計畫型補助款，這些都已嚴重影響地方教育及社福政策的推動。

國民黨新北市議員兼黨發言人江怡臻。（國民黨提供）

江怡臻今（9）日在臉書發文，新北市是最大行政區，人口最多，人均統籌分配稅款最少，初步估計，若要做到國中小營養午餐全免費，要增加46億元預算。這些是新北市的難處，侯友宜市長的苦衷。

廣告 廣告

江怡臻提到，且三讀通過的《財劃法》，民進黨中央不惜違法，也不認帳，還反過來威脅大砍一般性，與計畫性補助款，根本土匪無賴嘴臉，把民生福利當肉票。

新北市長侯友宜9日受訪作出回應。（新北市政府提供）

不過，江怡臻也說，營養午餐免費政策新北市一定要做，也必須同時讓孩子吃的健康均衡，營養不打折。一時半刻要找財源不容易，遲早也要跟進，一是新北市民，絕不能淪為次等公民，二是政府不投資孩子，卻永無止境的買軍火，架光電，怎麼扛起國家的未來？

江怡臻直言，相較於其他縣市，新北市擔子最重、壓力責任也最大，她當然能了解和體諒。身為新北市議員，完全能理解市府的難處，未來也會在市議會中全力支持和監督市府，與市長站在同一陣線，共同做市民最堅實的後盾。

江怡臻發文表態。（圖／江怡臻臉書）

國中小學生免費營養午餐政策引發熱議，新北市長侯友宜今（9）日受訪表示，新北已實施多年弱勢學生營養午餐免費，若全面免費，預估將編列46億元，相當於整年的特教經費，勢必排擠其他教育預算，因此必須仔細盤整與規畫，「我知道有很多困難，但一定會做出對孩子們最好的選擇」。

延伸閱讀

咬牙舉債也要推營養午餐免費 張麗善曝原因：沒有人想當二等公民

國中小學營養午餐能否全免費？ 新北市教育局：審慎評估

高虹安宣布：115學年起新竹市中小學營養午餐免費