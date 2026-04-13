新北暫緩動物用藥新制宣導

新北市農業局表示，會先暫緩實施動物用藥新制宣導。（柯毓庭攝）

動物用藥新制引發配套不足等隱憂暫緩上路，新北市議員彭一書13日在議會質詢提到，新北市光是有登記的寵物數量就有30萬至40萬，民眾對動物用藥議題十分關心，希望市府加強配合宣導，並針對新制可能帶來的衝擊提早做好因應。新北市農業局回應，在農業部針對動物用藥新制有明確方向前，會先暫緩實施新制宣導。

彭一書指出，不少寵物飼主看到新聞之後，對於新制即將實施感到擔憂，也想知道新北市府的態度，並詢問新北市立收容所是否有配置獸醫師，是否會受到新制實施影響。他呼籲，雖然現在新制暫緩，但後續新制實施還是有可能衝擊現有的動物用藥狀況，提醒農業局應提早因應，並針對相關問題公告。

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農業局表示，動物用藥新制早在2年前就已充分討論，但相關配套措施受到獸醫師公會質疑，認為配套措施沒做好，若照原本預計推動的新制，原本可以給動物使用的人類用藥，在新制下，提供動物使用時，必須先登記成動物用藥，但經過農業部開會後，決議7月暫緩實施。

農業局表示，目前農業部較明確的會議結果為寵物用藥不採取個案申請登錄，改為由農業部與食藥署協調後，公告相關人類用藥給動物使用的規則。另外新北市立收容所目前有8間，均有配置獸醫師，但因新制已暫緩，目前仍無法明確未來走向，將針對暫緩及可能改成公告方式等會議結果發函給各公會知悉。