新北替代役 寒冬送暖

▲新北役男攜志工寒冬送暖安養中心洋溢溫情。



（圖：新北民政局提供）

寒冬歲末，新北民政局、深坑區公所攜手社團法人臺灣通用無障礙生活扶助協會，到深坑區健順安養中心舉辦「寒冬送暖」公益服務活動。替代役役男、備役青年與志工透過帶動唱、健康操、春聯書寫及摺紙，陪伴長者與身心障礙朋友迎接新春，場面溫馨。

民政局長林耀長指出，替代役役男與退伍備役青年長期投入公益，無論災害或社會需求，皆能迅速支援。此次走入照護機構，展現替代役制度在公益與公共服務上的彈性與行動力。活動採「一對一陪伴」，由替代役役男、備役青年及志工協助長者完成春聯與摺紙創作，讓每位參與者獲得適切關懷。臺扶會亦規劃交通接送與陪伴安排，結合青年志工力量，落實無障礙生活與社會融合理念。

羅姓役男分享，為了陪伴長輩，事前反覆練習摺紙技巧。互動時，看見長者專注創作並露出笑容，深刻感受到陪伴的力量。退伍六年的鍾姓備役役男則表示，能在春節前夕重返公益服務現場格外珍貴，陪伴中也再次體會服務初心。

民政局強調，將持續結合替代役制度與民間團體專業能量，鼓勵役男投入多元公益，推動世代共融與友善社會，讓公共服務溫暖持續扎根地方。