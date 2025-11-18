新北最大滯洪池115年完工 侯友宜：強化鶯歌防洪功能

▲新北市長侯友宜今日視察「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」進度。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市長侯友宜今(18)日視察「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」進度，他表示，滯洪池興建工程預計115年2月完工，將是新北市最大滯洪池，蓄水量6.2萬公噸，相當於33座標準游泳池，可解決鶯歌地區及桃園龜山下游工業區長年積淹水問題，大幅提升區域防洪功能。

侯友宜表示，東門溪全長約8.2公里，流經鶯歌鳳鳴地區及桃園龜山一帶，為解決逢大雨造成的積淹水，新北市政府向經濟部水利署申請7.05億元補助經費，，推動鳳鳴滯洪池與東門溪排水改善工程，目前整體進度已達77%。

其中，鳳鳴滯洪池主體完成約四分之三；東門溪堤防工程預計施作841公尺，也已完成約715公尺，並以3公尺高的護岸及拓寬至9公尺的河道，有效提升排水能力、降低淹水風險。侯市長強調，工程完工後，市府也將同步於地面打造公園綠地，提供居民更完善、舒適的休憩環境。

水利局補充，市府積極推動東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程，為鶯歌地區及桃園龜山民眾帶來安全、舒適的生活環境，施工期間也設法降低工程對居民生活影響，實現「雨下再大，家園依然平安」的目標。