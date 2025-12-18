新北最大的港點餐廳「村民食堂」近百道料理美味上桌

「村民食堂」將廚房全面打開，廚師必須在當下完成，保住食材風味。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠／新北報導

主打港式茶點的「村民食堂」由楊宗樺、郭芝瑩夫妻共同創立，他們曾短暫經營小吃攤累積最直接、也最真實的餐飲經驗，後來開設港點餐廳，堅持食材品質、以「櫥窗港點」透明廚房、現場製作的形式，從桃園第一家店做起，陸續擴點到台北市，今年插旗新北市，在新莊i-Tower擁有220個座位，是新北最大的港點餐廳。

「村民食堂」有三大特色，透明廚房，料理過程完整呈現；現場製作港點，料理誕生在當下；最少調味、重工序，呈現食材本味。「或許每顆燒賣形狀不一，那是因為沒有經過冷凍定型，每一顆都是當天現做現包。」楊宗樺說，他堅持料理必須誕生於現場，每位不能脫離做它的那雙手。無論是講究鑊氣的火候掌控、港式點心的包製手法、湯品長時間燉煮的節奏，都必須仰賴現場經驗與細緻工序完成，並非單靠配方或事前製作即可呈現的料理。

廣告 廣告

郭芝瑩談到經營餐廳的初衷，「不只是提供餐點，而是陪伴大家好好享受一餐。」客人最喜歡的菜色像是五斤蘿蔔糕、奶黃包、花膠雞湯、韮菜煎餅、煲仔飯、糯米雞、港式爆漿豬肝，每一道都是親自試過，滿意了才能端上餐檯，堅持最少調味，帶出食材本身風味。

「村民食堂」主打港式料理吃到飽，平均有八十到一百道菜，每一道都很精緻，「一個人吃港點也可以很過癮！」郭芝瑩說，點菜不用受限制，想吃什麼夾什麼，估算平均消費者會吃三十到四十道菜。而且餐廳除了經典口味的港點，還會依照一年的時令變換菜色，芋頭、地瓜、絲瓜等當季食材入菜，就能吃到食物的鮮甜滋味。用餐時間兩個小時，相當充裕，能好好享受、品嘗食物的原味。

「村民食堂」的飲品也很講究，普洱茶、鐵觀音、蔗香清茶、炭焙烏龍茶，都是原片茶包，也有不含咖啡因的菊花茶、國寶茶選項。當然也少不了港式餐廳經典的港式凍檸茶、絲襪奶茶、美祿等飲品。

主打港式茶點的「村民食堂」由楊宗樺、郭芝瑩夫妻共同創立。（記者蔡琇惠攝）

因為以對待家人的心情製作每一道料理，「村民食堂」很快累積不少忠實顧客，有來自香港、在台定居的夫妻檔在這裡覓得家鄉味，吃到正宗港式炒飯、沒有味精的雞湯、滑順道地的粉腸，每到假日就來餐廳報到，這對楊宗樺、郭芝瑩來說，就是在餐飲這條路堅持下去最大的力量。