新北最強年末派對 YOUTHMAS青年耶誕趴報名開跑

《圖說》2025 You Stage 歌唱比賽得獎者將於YOUTHMAS青年耶誕趴大舞台上演唱，後排中為青年局長邱兆梅。〈青年局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】「YOUTHMAS青年耶誕趴」將在12月27日新北市民廣場登場，活動匯集精彩樂團表演、交換禮物、耶誕限定包廂、童話小鎮市集（期間限定美食）等，「交換禮物-主題禮物Party Time」已開放線上報名：https://www.accupass.com/event/2511241816111287009490線上報名，名額有限，意這從速。

青年局長邱兆梅表示，青年局每年都會舉辦國際街舞大賽、歌唱比賽、文創市集等活動，發掘了非常多有才華的新北年輕人，一直致力於提供他們更大的舞台。今年攜手觀光旅遊局合作，首次邀請素人青年表演者登上全台最大耶誕城舞台！

她說，「新北歡樂耶誕城」是全台最具指標性耶誕景點，每年人潮眾多，因此特地與觀光旅遊局攜手合作開辦YOUTHMAS耶誕趴，邀請「新北國際街舞大賽」、「You Stage歌唱比賽」得獎者，以及在國際展會中備受矚目的藝文創業團隊，共同齊聚新北耶誕城舞台，以最熱力四射的表演與作品，再次展現新北青年的創意能量。

《圖說》2025新北國際街舞大賽得獎者，將於YOUTHMAS青年耶誕趴舞台上熱血Battle。〈青年局提供〉

邱兆梅指出，「YOUTHMAS青年耶誕趴」以新北市最具指標性的竹筍耶誕樹為中心，舞台以充滿節慶氛圍的「薑餅屋」設計。活動從下午2點到晚上9點熱力不間斷，由漫才團隊、人氣樂團、新北國際街舞大賽、You Stage歌唱大賽得獎者接力演出，更邀請知名DJ壓軸，以熱門金曲帶動全場氣氛。

現場還規劃有超過20攤「童話小鎮市集」，集結新北市青年局輔導的新創、藝文創業團隊品牌及各式風格餐飲。除了精彩豐富的舞台演出與市集活動外，活動也特別規劃「耶誕交換禮物」與「年末聚會」兩大主題活動場域，希望提供年輕族群輕鬆自然結交新朋友的機會。

此外，在「交換禮物區」，針對E人和I人設計兩款玩法，適合外向E人的「主題禮物Party Time」，由參與者選擇喜歡的主題事先報名，活動當天按照所選主題帶上小禮物，來體驗最歡樂、最驚喜的交換禮物，也有機會認識到最合拍的新朋友！適合內向I人的「驚喜扭蛋盒」則讓參與者以扭蛋方式隨機交換禮物，用最自在、零壓力的方式感受耶誕溫馨氛圍。

《圖說》新北市青年局「YOUTHMAS青年耶誕趴」活動將從12月27日下午到夜晚持續放送熱力—活動示意圖。〈青年局提供〉

邱兆梅表示，年末聚會的「耶誕包廂區」打造成新朋友破冰、好朋友歡聚的共享空間，包含認識新朋友的「陌生餐桌」，四個時段開放的餐酒體驗，只要預先報名便能免費享用美食，與各領域青年交流。另規劃「好聊好座」，歡迎三五好友揪團，每人在市集消費滿300元，即可入場拍照、享用餐點。

YOUTHMAS青年耶誕趴活動資訊

時間： 12月27日14：00-21：00

地點：新北市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）

活動資訊：https://ntpcyouth2022.pse.is/8ejxj2

交換禮物-主題禮物Party Time

第1場｜15：30-16：00經典紅綠

第2場｜16：30-17：00搞怪聖誕

第3場｜18：30-19：00冬日銀白

第4場｜19：30-20：00派對閃亮

線上報名：https://www.accupass.com/event/2511241816111287009490