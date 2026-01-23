新北最新民調60歲以上支持度慘不忍睹 黃國昌：2/1後多花時間跟長輩溝通

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

美麗島電子報22日公布「2026新北市長選舉可能人選支持度民調」，結果顯示，若三腳督，李四川、蘇巧慧、黃國昌三人參選，有34.2%支持國民黨李四川，32.7%支持民進黨蘇巧慧，15.4%支持民眾黨黃國昌。民眾黨主席黃國昌今（23）日被問及此事，黃國昌說，該份民調40歲以下支持度最高是他，但60歲以上慘不忍睹，所以2月1日後，他一定會多花一點時間跟我們壯世代的長輩好好的溝通，讓他們相信他是一個溫暖而富有人性、值得託付的新北市長候選人。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今早出面受訪，有媒體詢問，美麗島電子報22日有一份新的民調，關於新北市的選戰，如果呈現三咖督的話，李四川會是34％，蘇巧慧會有32％的支持度，那黃國昌的話只有15%，這份民調是否會影響到接下來佈局新北的步調，然後以及這個藍白合在新北這邊的整合？

對此，黃國昌說，第一個不會影響他的步調，第二個也不會影響藍白的整合，其實每一個選區，每一天啊都有不同的機構都在放民調，他向來的態度都一樣，任何民調的結果我們都尊重，繼續努力。

黃國昌指出，而那個民調比較有趣的部分，40歲以下即使三咖督，支持度最高的是他，但是60歲以上，真的輸到慘不忍睹，所以他也很感謝那個吳子嘉做那個民調，讓他自己知道努力的方向，所以2月1號了以後，他一定會多花一點時間，跟壯世代的長輩好好的溝通，讓他們相信他是一個溫暖而富有人性、值得託付的新北市長候選人。



