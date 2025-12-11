新北最高1500萬助老屋修繕 三重新莊4社區受益實現在地安養

248251211a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府持續推動老舊建築整建維護補助，提供立面修繕、耐震補強最高1500萬元，以及增設電梯最高340萬元經費，鼓勵民眾告別老舊、迎向安全。近期三重、新莊共4處社區成功獲得這項補助，有效解決了社區外牆雜亂、結構安全及高齡長者居住不便等問題，大幅提升了居住環境的安全性與便利性，並實現在地安養的城市目標。

新北市政府鼓勵民眾，若老舊建築物結構安全無虞，可透過整建維護保留起家厝回憶。最近獲核定的4處社區皆為舊宅，透過市府補助重獲新生。例如，三重林先生為讓老宅傳承，申請立面修繕，透過外牆美化並收納凌亂管線，打造全新城市景觀。同樣位於三重的周先生，成功申請增設電梯補助，解決長者上下樓困擾，真正實現樂齡無礙生活。

新北市政府為協助民眾瞭解整建維護並增加辦理誘因，提供經費補助、專業團隊現勘及諮詢。截至114年12月，市府已累計受理629案，核定545案，成功協助超過3萬5000戶市民改善老屋，讓更多長者可以與熟悉的環境一同變老。

都市更新處處長康佑寧補充，為減輕市民負擔並加速老屋改善腳步，市府於民國114年9月發布實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」。要點內容中大幅優化法令，包括降低申請同意比率至50%、提高補助比率至85%、簡化行政程序，並新增弱層補強補助項目。只要社區符合條件，皆可向市府提出申請，最高可獲補助1500萬元。市府將持續努力，讓老屋改善更便利，共同提升新北市的居住品質與城市風貌。

