新北有機市場國際線上論壇 邀國內外專家經驗交流

新北市積極推動國際有機農業交流。（圖：資料照，新北市農業局提供）

▲新北市積極推動國際有機農業交流。（圖：資料照，新北市農業局提供）

新北市農業局昨（七）日表示，十一月十一日是全國有機農業日，為了使有機農業能夠永續發展，新北市政府在一○八年加入IFOAM Asia（國際有機農業運動聯盟亞洲分會）後，積極推動國際有機農業交流，新北市農業局十一日線上辦理「連結世界·永續共生│有機新市場與新契機論壇」，邀集臺灣、美國、德國有機農業專家共同分享有機農業行銷經驗，期望透過國際對話與在地實踐的交織，探索有機農業的新市場與契機。

廣告 廣告

新北市致力於有機、友善農業發展，不僅率全國之先全面推動「四＋一安心蔬菜計畫」，每週營養午餐供應四天產銷履歷蔬菜、一天有機蔬菜，不僅為所有學童健康把關，也開創新北市有機農產品通路，吸引更多農友投入有機農業，吸引青農回流從農，深耕有機農業。

此次論壇由來自美國有機貿易協會的共同執行長Tom Chapman分享美國有機農業消費趨勢，以及德國Naturland策略與國際事務幕僚Markus Pfeuffer分享在歐陸行銷有機農產品的經驗，同時也邀請慈心淨源茶場陳儷芳場長，以及新北市烏來泰雅農特產品生產合作社周志國理事主席，一同分享各自推動有機農產品、深耕在地市場與永續發展實例。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市政府持續推動有機及友善農業，積極輔導關懷有機農友，將以人為本、永續城市的理念落實於政策中，打造永續環境以及國際交流。論壇集合國際有機農業行銷領域菁英，匯集世界不同地區的代表性案例，透過經驗分享促進國際合作交流，要將新北市有機農業品牌推廣至國際。