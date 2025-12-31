新北服務77萬長者 高齡長期照顧處115年1/2揭牌

（中央社記者黃旭昇新北31日電）因應高齡化社會照顧需求，新北衛生局今天表示，高齡長期照顧處將於115年1月2日成立並揭牌，未來整合相關業務，設立單一服務窗口，提供需求評估、資源連結，照顧77萬名高齡長者。

市府指出，高齡長期照顧處為衛生局所屬二級機關，將整合社會局與衛生局既有長照資源，簡化申請流程，讓長者及其家庭更便利取得服務，並建構更完整長照支持體系。

市府表示，隨著長照使用人口逐年增加，未來將由高齡長期照顧處統籌原本跨局處合作的相關業務，提升行政效率與服務量能，以回應高齡化社會帶來的照顧需求。

依據衛生局公布資訊，揭牌典禮將於115年1月2日在衛生局一樓大門舉行，由市長侯友宜主持，出席者包括衛生局長陳潤秋、社會局長李美珍、原民局長Siku Yaway（林瑋茜）、勞工局長陳瑞嘉、民政局長林耀長等人，並邀請醫事團體代表及新北市議員與會。

衛生局表示，高齡長照處副處長由現任高齡及長期照顧科科長侯嘉玲出任；未來將整合資源、深化跨部門協作，持續擴充居家式、社區式及住宿式服務量能，並推動預防及延緩失能照顧，強化失智症照顧服務，提供高齡者與長照家庭更全面、連續且專業的支持。

據瞭解，高齡長期照顧處處長將由現任衛生局主任秘書林惠萍升任，不過她接受中央社記者電訪時表示，尚未正式上任，暫不便對外說明。

目前長照處辦公室設於衛生局內，衛生局長陳潤秋日前於市政會議表示，位於三重區的新北市第二行政中心預計於115年落成，屆時將設置食品安全管理中心、高齡長期照顧處及三重衛生所，目前相關裝修工程均已完成招標，預計115年第4季進駐。（編輯：陳仁華）1141231