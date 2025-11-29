新北木育玩具「金趣咪獎」10年傳承 玩出木頭新價值

至善基金會部落教師開發「亞塞給怒-野生香菇」，使用木板、果實、香菇等自然素材，延伸出多種玩法。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市木育玩具「金趣咪獎」創作競賽進入第10屆，來自全國3百多位大小玩童帶著自創意玩具於29日在新北市府開玩，民眾的作品累積10年來近千個精采故事，跨越年齡與地域，證明了木育玩具是串聯老幼、實踐永續的「跨代共融魔法師」。

新北市社會局委託台灣玩具圖書館協會辦理的玩具銀行，10年來除回收大量塑膠玩具，創造二手玩具，也致力推廣質感溫潤的木育玩具，並自2016年起辦理木育玩具創作競賽，10年累積928件參賽作品，參賽者來自全國各地，甚至離島；年齡層更是老中青少齊聚，台灣玩具圖書館協會副理事長王亞賢表示，木育玩具競賽是一個教育、互動、成長的平台，創造出許多美好的故事。

廣告 廣告

來自桃園羅浮高中國中部，由林志勇老師帶領復興鄉泰雅族3位原住民同學張豐碩、宗詝尋、曾健祥，他們利用曬乾的廢棄棧板木材，共同創造「龜龜兔兔快樂跑」；在背後支持的輔大人文處長呂慈涵表示，孩子在曬木頭時嘆息說「我們是不是像這被廢棄的木材？沒人要！」讓她聽了很難過，她鼓勵孩子，功課不好不代表將來沒成就，要看見自己的天賦，就像龜兔賽跑，看誰最後抵達終點。

創作者也在競賽中成長，像2016年第一屆冠軍張宇文在得獎後轉職專注投入玩具創作，10年來至各校推廣及指導木育玩具創作，今年受邀擔任評審；在南庄國小校內成立木工社團，連續7年帶隊參賽的校長日智衡今年退休，也加入評審之列。

來自桃園復興鄉泰雅族三位原住民學生張豐碩、宗詝尋、曾健祥，共同創造了「龜龜兔兔快樂跑」。(記者翁聿煌攝)

新北光榮國中學生創作的「爬爬塔，救救她」創作城堡造型立體大富翁。(記者翁聿煌攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

齊柏林衛星成功入軌 展開守護台灣與世界任務

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

狂掃砂糖驚動緝毒犬！日本糖果店老闆爆收到台糖「特製大禮」

