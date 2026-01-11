新北未來技藝競賽 1500生展才華

新北114學年度即將辦理電動機車基本認識主題，結合未來趨勢。

新北市教育局昨（十一）日宣布，一一四學年度的新北市未來技藝競賽將於一一五年三月二日至三月八日期間舉行。此次活動涵蓋十三大職群和三十六項競賽主題，吸引超過一千五百名九年級學生參賽，一展才華。不僅如此，競賽還延伸至國小階段，設立包含建築、程式設計、餐飲以及機器人等四項適性挑戰賽，約有二百多位國小生參與，透過任務式活動提早挖掘個人興趣與潛力。

教育局表示，新北市每年在國中技藝教育方面投入約七千萬元，支持新北市八十所國中開設超過六百班的技藝教育課程，年均參與的學生總數超過一點一萬人次。通過實務操作與競賽平台的結合，不僅能讓學生鍛鍊技能，更能緊貼產業趨勢，引導學生從單純的愛好走向實際的應用與實踐。

新北高工主任邱傳福提到，新北市正逐步將電動化教育融入國中技藝課程，此次更率先推出電動機車相關競賽，讓學生親自探索三電系統及關鍵零件的運作原理，同時培養其安全意識，以契合能源轉型對人才的需求。

樟樹國際實驗中學主任林莉軒則表示，隨著ＡＩ應用日漸普及，新北市規劃了全國首個ＡＩ數位圖文創作競賽，引導學生在遵守法規的基礎上靈活運用AI工具。該比賽結合了ChatGPT、Gemini、Il-lustrator以及Photoshop等軟體，引領學生了解完整的創作流程。

正德國中校長黃易進曾指導四十六名獲獎學生，他認為技藝教育的價值在於激勵孩子勇於嘗試，協助他們找到最適合自己的發展方向。通過豐富多樣的課程與比賽經驗，學生不僅能累積自信，更能發現屬於自己的未來道路。

教局提到，為深化技職教育、促進早期職涯探索，新北同步推出國小適性挑戰賽和寒假育樂營活動，旨在借助趣味任務挑戰及實作練習，讓國小生從小培養動手能力，初步了解多元職群，並引導他們早日開啟職涯思考之路。