新北未實施免費營養午餐 侯友宜：做好財政配套措施再說明

新北市迄今未實行免費營養午餐政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧已將免費營養午餐當成政見。新北市長侯友宜5日受訪指出，過去已說明報告過，營養午餐部分市府會針對財政配套措施及相對做法做好準備後再做說明。

關於李四川及黃國昌2人優缺點，侯友宜說，國民黨會提出最適當的人選，讓市政延續，能夠棒棒都是強棒。至於「侯家軍」陳柏翰有意變更選區投入選舉，侯則說，年輕人願意從事公眾服務，為社會多做事，都是值得鼓勵的。

