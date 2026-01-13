新北未跟進免費營養午餐、劉和然這樣說 陳乃瑜：別用鬼話掩飾不作為

記者李鴻典／台北報導

針對未跟進免費營養午餐政策，新北市副市長劉和然表示，全面實施營養午餐免費所需費用高達46億元，相當於新北1年的特教經費，也接近校舍修繕費用50億元。民進黨新北市議員陳乃瑜對此表示，這說法說穿了就是卸責；孩子不是預算的負擔，是市政最優先該被保障的對象。拜託，請不要再用鬼話，掩飾市府的不作為。

陳乃瑜強調，孩子不是預算的負擔，是市政最優先該被保障的對象。拜託，請不要再用鬼話，掩飾市府的不作為。（圖／翻攝自陳乃瑜臉書）

劉大副市長啊，您別鬧了～陳乃瑜指出，您說新北若推免費營養午餐要花46億，「等同特教經費、接近校舍修繕費」，所以負擔不起。這說法說穿了就是卸責。台北、桃園、台中、台南、高雄都做了，全台有14個縣市營養午餐免費，難道他們就不修校舍、不辦特教了嗎？

廣告 廣告

事實是：別人是兩件事都做，就只有新北是拿一件事來否定另一件事！陳乃瑜還說，更荒謬的是，拿「特教經費」來擋營養午餐，本身就是對特教孩子的不公平。這等於在對社會說：「要讓大家吃得起，就得犧牲更需要照顧的孩子。」不保護孩子就算了，竟然還製造對立？

陳乃瑜進一步說明，新北一年總預算超過2000億，46億大約佔2%，另外還有超徵稅額每年百億餘，不願意花在營養午餐，那特教經費要不要加碼？校舍修繕經費要不要加碼？新北不是沒錢，是根本不願意把錢花在孩子身上！

北北基桃、六都只剩下新北還在鬼打牆、甩鍋卸責！陳乃瑜強調，孩子不是預算的負擔，是市政最優先該被保障的對象。拜託，請不要再用鬼話，掩飾市府的不作為。

更多三立新聞網報導

陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷攜手陳岱吟組「新新板土連線」拚戰2026

卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜攜陳岱吟組「新新板土連線」：台派席次拚過半

國民黨幽靈罷免陳乃瑜案 北檢起訴羅明才服務處2主任

獨家／新店五重溪染綠變「巴斯克林河」 汙染源環保局追查中

