新北未跟進營養午餐免費 劉和然提3方案解套

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市長蔣萬安拋出國中小營養午餐免費政策後，引領各縣市跟進，但新北市以財政不足為由，至今未比照辦理。新北市副市長劉和然今天表示，目前正在盤點資源，將研議市府部分補貼、擴大補助對象及中央支應全國營養午餐預算3大面向的具體作法。

劉和然今天接受網路節目「不演了新聞台」專訪，被問及新北未跟進營養午餐免費政策，他表示，今年新北市政府的預算已經編列完成並送到議會審查，預算的概念在歲出部分，議員只能刪除，但是不能增加，「新北不是不能做，而是不能排擠」。

他說，新北市1年的教育預算約700多億元，扣除人事成本等必要支出，約剩下200億元，必須平均分配在學齡前、國小、國中、高中、技職教育等，如果全面實施營養午餐免費，需要花費46億元，相當於新北1年的特教預算。

劉和然表示，目前已經請財政主計單位盤點資源，研議3種方案，第1是部分補助，例如公部門出3天，剩下2天家長自行負擔；第2是擴大補助對象，把目前弱勢學童補助的標準放寬，等到編列明年預算、財劃法的財源分配更明確，就能精準計算人數。

劉和然提到，在義務教育階段，國家有義務照顧每個孩子，目前中央政府成立少子女化辦公室，如果站在照顧年輕人、鼓勵年輕夫妻放心生小孩的立場，可以從「0到6歲國家養」的政策，延伸到「6到15歲營養午餐國家出」，估算每年大約花費300億元，就能讓全國國中小學生免費吃營養午餐。

