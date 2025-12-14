新北李四川、台中江啟臣出線僵局？鄭麗文批綠提早佈局、搞選舉

鄭麗文出席台中市黨慶與盧秀燕、楊瓊瓔、江啟臣同框。資料照 國民黨提供



2026年台中與新北市長選舉，民進黨確定由立委何欣純、蘇巧慧參選，國民黨台中陷入江啟臣與楊瓊瓔之爭、新北則是台北市副市長李四川與民眾黨主席黃國昌之爭。國民黨主席鄭麗文今（14日）表示，民進黨執政無方，大幅提前提名作業，每天搞選舉，國民黨將按部就班，在最適合的時間完成提名。

鄭麗文今南下屏東參加黨慶活動受訪表示，明年大選史無前例，民進黨大幅提前提名作業，當年把選舉變成中央、地方分開，就是希望台灣不要每天選舉，批賴清德執政無方、大罷免大失敗，沒成績，因此大幅提早提名時程，每天都在選舉，台灣百姓希望執政黨做事，如今民進黨惡搞，國民黨只好奉陪。

鄭麗文說，2026國民黨非贏不可，不容許民進黨胡鬧，一定會按部就班、嚴陣以待，大家放心，黨中央已經啟動相關作業，該協調的協調、該初選的初選，沒有爭議的縣市，也會在最適合的時間完成提名。

另外，國民黨嘉義縣黨部日前辦黨慶活動，鄭麗文未到場，由副主席季麟連代表出席挨批不重視基層，鄭說，昨去雲林縣、下午去新北市，今天來屏東，實在有點分身乏術，她非常希望全台灣各縣市辦黨慶都可以到場，對嘉義縣幹部及鄉親感到抱歉，承諾一定會在最短時間走訪嘉義市、嘉義縣。

