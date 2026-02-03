新北李科永紀念圖書館與動保處跨界合作 設立兒童寵物圖書專區

圖書館1樓「陽光曬讀庭」，孩童與戶外共享看書樂趣。(圖:新北市動保處提供)

新北市動保處三日表示，首座專為兒童設計的「林口區李科永紀念圖書館」啟用了「寵物圖書專區」。該專區位於林口運動公園，透過可愛的動物主題和豐富的相關書籍，創造療癒的閱讀環境，展現居民對負責任飼養和尊重生命的重視，歡迎大家參觀。(見圖)

「寵物圖書專區」內有大型狗狗玩偶和溫暖的立體造型空間，並提供多樣的寵物主題書籍，讓孩子們自然學習寵物知識。圖書館首次邀請動保處進行現場勘查，並透過主題海報宣導正確的動物保護觀念，幫助孩子們深化對動物的愛護，從日常生活中培養閱讀興趣。

動保處每年與國中小學合作，派專業人士宣講愛護動物的知識，強調「飼主責任」應從了解狗狗的習性開始。一一四年舉辦的一百三十七場生命教育宣講活動，吸引一萬七千一百三十二名學童參與，獲得好評。

透過可愛的犬貓立體空間和動物主題繪本，讓孩子在閱讀中療癒身心，增進親子關係，分享愛與尊重的生命教育價值觀，並培養他們成為負責任的動物主人。