新北杜絕菸害 累犯重罰1萬

新北市杜絕菸害，去年底修正上路「新北市政府處理違反菸害防制法案件裁罰基準」，針對違反《菸害防制法》部分建立執法公平性，開罰累犯。（柯毓庭攝）

新北市政府為杜絕菸害，去年底修正「新北市政府處理違反菸害防制法案件裁罰基準」，針對違反《菸害防制法》累犯加重罰鍰，建立執法公平性，也杜絕菸商在其他縣市被開罰後逃竄到新北市的可能。議員則建議，檢討執法效率與人力配置，才能讓新北市成為一個無菸、健康的宜居城市。

台北市民國112年10月便制定相關裁罰基準，針對吸菸者、違法輸入菸品等累犯加重裁罰。新北市去年底也修正上路裁罰基準，針對在禁菸場所吸菸者累犯加重裁罰，並定出罰鍰區間，第1次開罰2000元至6000元，第2次開罰4000元至8000元，第3次起罰鍰6000元至10000元，並也針對製造或輸入類菸品業者累犯重罰。

衛生局健康管理科長陳欣蓉指出，主要是為了避免違法輸入、製造菸品的業者，如台北等其他縣市被裁罰後，逃竄到新北市規避累犯重罰，因此也針對累犯部分制定裁罰基準，以前違法吸菸者，不管被抓幾次只罰2000元，基準上路後就會開始加重累犯罰鍰。

民眾黨議員陳世軒表示，過去服務處接獲不少陳情，反映公園綠地及辦公場域內常有違法吸菸的問題，雖然有法可管，但礙於市府與衛生局稽查人力有限，違規情況一直未能獲得實質改善。這次調高裁罰基準，展現市府杜絕菸害的決心，對此表示非常贊同。

他也提及，單純提高罰則數字並不足夠，更重要的是「執行層面」。市府應思考如何優化、調度執法人力與流程，確保民眾反映後，能即時處理。若僅有高額罰則，卻因人力短缺導致「抓不到、罰不到」，那將陷入有罰則卻無執行的窘境。