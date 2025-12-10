新北松年大學動態成果展 銀髮族展現才藝與活力

記者林普天／新北報導

114年新北市松年大學動態成果展今（10）日在市府3樓多功能集會堂熱鬧登場，以「世代同學、青春不老」為主題，融合國標舞、旗袍舞、雙人舞、異國風情舞蹈、手語表演及樂器合奏等20個精采節目，展現銀髮學員的多才多藝與活力，也讓舞臺充滿多元文化與國際感。

新北市長侯友宜親臨現場，鼓勵學員透過學習提升自我價值，創造精采的晚年人生。他打趣說：「現在打招呼不再問『呷飽沒？』而是『今天運動了嗎？』」鼓勵大家多動、多健康，一起在新北市快樂生活。

開場表演由「圓週綠尋夢舞團」帶來熱力舞蹈，從〈APT.〉嗨跳到〈麻辣糖葫蘆〉，一連4首時下夯曲讓全場氣氛沸騰。團長謝佳伶分享，舞團成立僅1年半，平均年齡60歲，但活力不減。成員原為合唱團，因緣際會接觸舞蹈而成立舞團，不僅增加表演興趣，也加深彼此情誼。侯友宜也讚許舞團靈巧的動作與青春活力，「比小學生還活力！」

新北市社會局長李美珍說，新北市松年大學提供數位資訊、多元文化、文創藝能、旅遊休閒及健康運動等課程，讓長者在輕鬆氛圍中學習、充實自我，保持思維活躍、增進知識，也與社會保持連結，達到健康、活躍老化。每年春、秋兩季招生，歡迎年滿55歲並設籍新北市的朋友報名，讓銀髮生活更添精采。

平均年齡60歲的「圓週綠尋夢舞團」帶來開場表演，舞姿輕盈靈巧，節奏感強，讓新北市長侯友宜合影時大讚「比學生還有活力！」。(新北市社會局提供)