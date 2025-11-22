新北板橋垃圾處理廠用地辦理都計變更 擬建公園、社宅、停車場

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市「板橋垃圾處理廠」用地橫跨板橋、中和區，近台北市，東鄰環河快速道路、新店溪及河濱公園與自行車道等藍綠帶，城鄉發展局長黃國峰指出，考量用地無使用需求，且私有公保地問題待解決，並配合行政院板新地區供水改善計畫配水池設置需求，城鄉局透過都市計畫專案檢討變更，已於21日由新北市都市計畫委員會審議通過，將送內政部都委會審議，盼改善區域環境。

城鄉局指出，此計畫面積達14.86公頃，現況土地低度使用、鐵皮林立，地區環境品質低，與周邊開發區形成強烈對比，這次檢討將以市地重劃方式辦理開發，市府可實質取得開闢約6.59公頃公共設施用地，含3.37公頃公園用地、1.12公頃停車場用地、1.37公頃道路用地及0.73公頃社會福利設施用地，預計可興建580戶社會住宅。

城鄉局表示，這次計畫區檢討，也規劃劃設大面積公園綠地，並完成地下配水池設置穩定大板新地區供水需求，另配合中央政策劃設社福設施用地，再藉由區內主要道路及社區道路串連及停車場等公共設施，此案將送內政部都委會審議。

