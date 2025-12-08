新北板橋大樓氣爆 傷5路人波及29戶市府助安置災損鑑定

cnews204251208a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市板橋區重慶路府中商圈一帶，今（8）天凌晨零時57分左右，傳出瓦斯氣爆意外。板橋區公所表示，意外造成5人受傷送醫，但都已今天上午出院返家。目前已安置5住戶14人，前往旅館住宿。市府工務局拆除大隊，也連夜拆除氣爆戶2樓易墜落危險廣告物及裝潢。清潔隊員則清除路面碎玻璃及炸裂廢棄物。重慶路於今天上午6點30分恢復通行，現場也已成立聯合服務中心，接受受災戶反應事項。

市府消防局表示，今天凌晨板橋區重慶路大樓傳出氣爆意外，現場為9層建築物，2樓餐廳疑似發生氣爆，傷者共5人（4女1男），4人輕傷分別送往雙和醫院及亞東醫院救治。1名女性路人則拒絕就醫。還有另1名女性路人身體不適，也協助預防送醫，送往亞東醫院。現場派遣3大2中8分隊29車88人協助救災。

板橋區公所區長陳奇正表示，截至今天下午3時30分，市工務局結合新北市土木技師公會，針對氣爆大樓1到9樓逐層檢視，經評估建議，須整棟進行建物結構安全鑑定；另外其他周邊建物鄰損戶，皆為玻璃受損，無結構安全問題。氣爆大樓緊臨的重慶路12巷，則因須進行大樓裝潢廢棄物處理作業，目前暫不開放。

板橋區公所表示，受氣爆影響的住戶共有29戶，公所人員已隨同屋主入內進行拍照佐證。也提醒如住戶有受到氣爆，造成住家或店家受損，都可至公所聯合服務中心登記，並自行拍照及保留相關修繕單據與營業損失等證明，後續將由公所與受災戶召開協調會，協助受災戶商議相關賠償事宜。

