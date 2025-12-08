新北板橋定食8氣爆 她剛好去廁所「逃過一劫」

新北市板橋區府中商圈重慶街上的「定食8」跟「爭鮮」，今（8）日凌晨發生猛烈爆炸氣爆，2店在2樓的店面全部炸成廢墟，現場釀成5人受傷。目擊民眾心有餘悸在社群發文直呼：「超可怕，如果早一點我就不在了」。

氣爆現場的慘狀。（圖／新北市消防局提供）

回顧整起慘劇，發生氣爆的點為「爭鮮」與「定食8」兩家店的共用廚房空間，今天凌晨0點50分，當時店家早已在前一天晚上9點半打烊，最後一位員工在10點就已離開現場，豈料竟在2個小時後出事，今晨完整傷亡名單也曝光，新北消防局指出，整起氣爆事件中有4名路人受傷，分別是20多歲陳姓男子、20多歲藍姓女子、20多歲林姓女子跟19歲陳姓女子，除了陳女送雙和醫院以外，其餘3人都送往板橋亞東醫院救治，另有一位40多歲，住在該大樓內陳姓女子，被預防性送往雙和醫院，另有一位20多歲的湯姓女子表示不需就醫，目前所有傷者皆已出院。

不少網友也在Threads分享當下狀況，紛紛表示「爭鮮爆炸了噢買尬超可怕，如果早一點我就不在了。感謝我的月經讓我去上了一下廁所，頭一次不是恨月經…希望人都平安大家都平安」、「我也是差點就掛了，我才剛生完女兒沒多久在worldgym樓上坐月子，半夜去買林園回月中跟老公一起吃，吃完沒多久就氣爆，前後只差一小時，我女兒跟老公差點變單親」、「我剛剛在那附近的網咖，難怪有聽到一陣騷動」、「剛在家聽到繃一聲，爆炸聲傳的有點遠」。

