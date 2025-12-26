新北板橋府中商圈氣爆案 結構安全鑑定結果出爐

新北板橋餐廳凌晨突然發生氣爆事故。（圖／翻攝自Threads@xinda_lu1209）

新北市板橋區府中商圈的定食8、爭鮮餐廳，8日凌晨突然發生氣爆事故，餐廳內的玻璃碎片、裝潢噴飛到道路上，造成5位民眾受傷。新北市土木技師公會後續也受託進行整棟大樓建築物的結構安全鑑定，而鑑定結果於今（26）日出爐。

板橋府中商圈8日凌晨發生氣爆事故，位於大樓2樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳不明原因爆炸，導致5位民眾受傷，所幸醫治後已無生命危險。而當下爆炸威力驚人，連對面建物的玻璃也被震破，住戶在睡夢中被驚醒緊急送醫；所有傷者經救治後皆無大礙，現已出院。

新北市土木技師公會公布建築物結構安全鑑定初步結果，顯示整體結構安全參酌內政部頒布「建築物耐震能力詳細評估」方法，建築物原設計可承受地震的震度為4至5級強，受氣爆事件損傷2、3樓局部結構後的抗震能力，降為原本的96.9%，仍能承受震度4至5級強；未來採取必要結構補強後，建築物仍能恢復原本的耐震能力。

土木技師公會指出，4樓以上至9樓多為門扇、窗戶變形或破損，若經修繕搭配機電設施與消防設備檢修無虞後，建議可正常使用；至於3樓則是位於氣爆事故點正上方的樓板，有明顯損壞情形，需經重新修復後才可進出使用；其餘區域可開放供設施清理或修繕作業。

針對發生氣爆事件的2樓，土木技師公會說明，事故點RC外牆全數毀損並已拆除，3樓RC樑與樓板均有明顯損壞，建議需暫時封閉，並進行修復補強；其餘區域可開放供設施清理或修繕作業。

1樓部分多為玻璃門窗毀損，土木技師公會表示，目視檢查並無明顯結構體損傷，建議可開放供設施清理或修繕作業；地下室部分多為既有混凝土構造龜裂或瑕疵，應非屬氣爆事件所致。

