新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫
（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市板橋區府中商圈今天凌晨近1時發生公安事故，重慶路12巷的2樓餐廳疑似氣爆，造成多名路人遭噴飛掉落的碎片砸傷，警消獲報派員搶救，共5人送醫。事故原因待查。
警消今天凌晨零時57分獲報，位在板橋區重慶路12巷巷口的2樓餐廳疑似發生氣爆，造成多名路人受傷，轄區後埔、板橋派出所線上警力迅速到場管制。
消防局也調派29車88人到場搶救，現場共有定食8及爭鮮等兩家餐廳受損。由於氣爆威力強大，附近有許多飛散掉落的碎片，一時之間滿目瘡痍，也造成多名路人閃避不及遭碎片砸傷。
警消表示，經搶救及疏散，現場共有6人受傷或身體不適，分別是5名路人（4女1男）及1名附近女性住戶，其中1女輕傷拒絕就醫，其餘輕傷或預防性送醫，分別送往雙和醫院及亞東醫院治療。至於事故原因仍待調查釐清。（編輯：何宏儒）1141208
其他人也在看
台東73歲翁載29歲孫赴國考「自撞雙雙斷魂」 車體嚴重毀損
車頭全毀！今天（7日）清晨在台東縣成功鎮發生祖孫2人共乘1車猛烈高速撞擊變電箱，最後傷重不治的嚴重車禍，目前查出開車的是阿公，載著孫子要去趕赴公務員特考，沒想到再也到不了考場。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 25
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影/快關窗！新北三峽化學工廠惡火熄了 刺鼻煙霧飄散
新北市三峽區弘道路7日下午3時46分發生化學工廠大火，由於該處鐵皮工廠內存放大量過氧化氫液體等物品，幸而火勢已在傍晚左右撲滅。事發當時現場濃煙十分刺鼻，可能還帶有毒性，消防局提醒民眾緊閉門窗。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
印尼蘇門答臘洪患至少940死 災區傳染病疫情惡化
（中央社雅加達7日綜合外電報導）熱帶氣旋日前過境印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，釀至少940死，災區居民通報腹瀉、發燒及肌肉痠痛等傳染病症狀的案例暴增，當局正設法應對災後疫情和醫療物資短缺。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
國1內湖段2車碰撞！ 返鄉收假「塞爆」釀1傷送醫
國道1號南下內湖段16.6公里處，於7日傍晚6時許，發生一起兩車相撞的交通意外。事故造成現場三條車道的交通嚴重回堵，事故發生在中間車道，但散落的車輛零件波及到外側車道，影響了整體車流。消防局表示，接獲報案後立即派遣救援車輛前往現場，所幸並無人員被困，只有一名乘客因身體不適被送往醫院。至於事故的具體原因，仍需國道警方進一步調查釐清。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
桃園月子餐中央廚房大火！濃煙竄天如超巨蕈菇雲 「2大2小」驚險救出
桃園市中壢區功學路一家月子餐中央廚房，今（7）日下午5時許突然竄出火舌，警消獲報立即派遣人車前往，並從2樓陽台救4人，其中含包括2名女童，全數送醫救治，幸無生命危險，火勢於1小時獲得控制，詳細起火原因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 7
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 173
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 175
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 101
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 10 小時前 ・ 183
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 8 小時前 ・ 109
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 32
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 76
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 481
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 1 小時前 ・ 發起對話
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 168
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 373