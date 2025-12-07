新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫

（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市板橋區府中商圈今天凌晨近1時發生公安事故，重慶路12巷的2樓餐廳疑似氣爆，造成多名路人遭噴飛掉落的碎片砸傷，警消獲報派員搶救，共5人送醫。事故原因待查。

警消今天凌晨零時57分獲報，位在板橋區重慶路12巷巷口的2樓餐廳疑似發生氣爆，造成多名路人受傷，轄區後埔、板橋派出所線上警力迅速到場管制。

消防局也調派29車88人到場搶救，現場共有定食8及爭鮮等兩家餐廳受損。由於氣爆威力強大，附近有許多飛散掉落的碎片，一時之間滿目瘡痍，也造成多名路人閃避不及遭碎片砸傷。

警消表示，經搶救及疏散，現場共有6人受傷或身體不適，分別是5名路人（4女1男）及1名附近女性住戶，其中1女輕傷拒絕就醫，其餘輕傷或預防性送醫，分別送往雙和醫院及亞東醫院治療。至於事故原因仍待調查釐清。（編輯：何宏儒）1141208