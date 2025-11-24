新北板橋府中遊龍保留部分舊結構 活化為遮陽設施

府中遊龍陸橋拆除多數結構，剩餘結構將活化為遮陽設施。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區府中捷運站前陸橋「府中遊龍」使用率低，又曾發生電梯故障事故導致2位民眾重傷，市府決議將其拆除，拆除工程日前已經完工，不過仍有部分結構留在原地。工務局表示，市府將保留部分結構活化為遮陽設施，預計12月中旬完工亮相。

工務局指出，市府未將府中遊龍舊結構完全拆除，而是保留部分結構活化再利用，將它們轉化為遮陽設施與街道家具，盼藉由再利用、美化保留的橋墩與鋼結構，打造出兼具遮陽與休憩功能的街道家具，在視線變得更開闊的同時，也為府中地區帶來新風貌。

府中遊龍為新北市升格以來拆除的第59座人行陸橋；市府養護工程處指出，府中遊龍陸橋拆除後，在原陸橋橋址處將設置QR Code地磚，可掃描瀏覽「橋誌」與原始影像。

