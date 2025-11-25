新北板橋忠孝停車場免費停到平安夜 石一佑：盤點公有地解停車苦

新北市忠孝公園地下停車場即刻啟用，市議員石一佑認為舒緩了板橋後埔地區停車困境。（圖／翻攝自石一佑臉書）

新北市議員石一佑今（25）日表示，全新啟用板橋忠孝公園地下停車場即起免費停車到12月24日平安夜，能舒緩板橋後站地區的停車需求；她強調，寸土寸金的板橋區中，各大公園除了地上有籃球場、景觀池等休憩空間外，地下空間也該有效運用，忠孝公園讓後埔地區居民有福氣，希望能推展到全板橋甚至全新北！

斥資新台幣4.7億元的板橋忠孝公園地下停車場設有超過200格汽車與36格機車停車位，中央前瞻計畫補助1.3億元、地方自籌3.4億元，由於鄰近板橋重慶黃昏市場、國慶黃昏市場、亞東醫院，加上近年遠東通訊園區與亞東商圈帶來的上班族與新住戶，居民與過路客停車需求疊加，更是讓地方一位難求、駕駛人叫苦連天，地方民代在質詢時紛紛請命，希望增設地下停車場一解停車難題。

超過200席地下停車位的忠孝公園地下停車場環境非常通透，官員稱這是「會呼吸的停車場」。（圖／翻攝自新北市政府交通局官網）

交通局官員介紹，除了地下停車場完工外，地面公園也同步進行優化改造，種植了多樣季節性植栽，並更新溜冰場、林蔭步道及籃球場；此外，停車場更配置通風採光井與浮力通風塔，可說是「會呼吸的停車場」。

官員續指，忠孝公園地下停車場導入了車牌辨識、在席偵測、智慧尋車、多元繳費等全智慧停車管理系統，還設置5座電動車充電樁，並建置即時監控、一鍵通報、熱顯像儀等設備，相信能打造更安全、智慧、便利的停車服務。

官員強調，目前免費停車到平安夜晚，12月25日起正式收費營運。而臨停費率汽車每小時30元、機車每次20元；另發售有汽車月票130張、每張4,000元，機車月票16張、每張300元，月票抽籤辦法已公告於交通局網站，歡迎有停車需求者利用。

石一佑對此直言，新北市戶籍人口已破400萬人，實際長居的電信人口更突破了450萬人，又以板橋為第一線人口密集區，光戶籍人口55.4萬人才分到41,041格公有機車位與2,265格公有汽車格，量能是遠遠不夠，最後駕駛人無奈停到巷弄紅線或水溝蓋上遭拖吊挨罰，只是加深官民緊張，根本無助解決問題。

新北市是全台戶籍人口最多的直轄市，其中又以超過55萬戶籍人口的板橋區為最稠密。（圖／CTWANT攝影組）

石一佑呼籲，除了人口稠密區公園該盤點善用地下空間外，像是市有閒置土地、公校大樓改建等，都該考慮增加停車位以利民眾需求，替民眾打造更便利、更安心的城市停車規劃，創造新城市典範。

