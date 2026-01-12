新北板橋歲末祝福感恩 凝聚善念祈願天下無災

慈濟基金會1月10日至12日於板橋靜思堂舉辦「2025社區歲末祝福」系列活動，廣邀社區民眾扶老攜幼齊聚一堂，共同祈福感恩。

慈濟基金會1月10日至12日於板橋靜思堂舉辦「2025社區歲末祝福」系列活動，廣邀社區民眾扶老攜幼齊聚一堂，共同祈福感恩。活動現場不僅有莊嚴的祈福儀式，更結合舞獅表演、春聯發放、手作賀卡、剪紙體驗、愛心市集及音樂饗宴，充滿濃濃年味。新北市政府副市長劉和然、民政局長林耀長及多位里長皆親臨現場，與民眾一同點亮心燈，祈願社會祥和、世界平安。

副市長劉和然、民政局長林耀長、社會局長李美珍等人出席板橋靜思堂社區歲末祝福活動。

劉和然副市長率領市府團隊蒞臨板橋靜思堂，參與歲末祝福祈福儀式。他致詞時表示，慈濟基金會秉持證嚴上人「慈悲為懷、濟世救人」的精神，長期投入國內外重大救災與社會關懷工作。從土耳其與敘利亞強震的人道救援，到新冠疫情期間捐贈BNT疫苗、防疫物資及設置社區疫苗注射站，慈濟志工始終不分國籍、種族、宗教，給予人道關懷與救濟。

劉副市長強調，慈濟不僅在災難中伸出援手，更在教育、醫療、長照及公益人文推廣等面向與市府深化合作，並多次共同辦理防災急難救助演練，充分展現宗教團體安定社會的重要力量。他祈願透過歲末祝福，凝聚善的能量，讓人人平安健康、家家幸福圓滿。

民政局長林耀長在點燈祈福儀式中虔誠祈禱。他指出，慈濟每年舉辦歲末祝福，廣邀各界不分宗教、信仰、種族共同祈福感恩，祈願天下無災、社會祥和。慈濟基金會在社區深耕多年，推動長照服務照顧銀髮族身心健康，並積極倡導環保，守護大地清淨與珍惜資源。

林局長並提到，板橋園區景觀青綠遼闊，除定期舉辦浴佛、親子成長班等活動外，近年來更協助市府規劃多場活動與防災士演練，獲得廣泛迴響。他肯定慈濟在社區的付出，讓善念持續流轉，帶動全民共同守護家園。

活動現場大師揮毫春聯。

板橋永安里里長高導民率領一百二十位里民全程參與。他表示，慈濟的愛已深入社區，從輔具轉贈到長照服務，帶動老少里民一起說好話、行善事，展現社區凝聚力。親子班家長張筠甄深受慈濟志工長年付出的感動，發願接續善的足跡，並計畫讓孩子就讀慈濟國中，扎根品德教育。

姊妹檔張貽婷與張雯茵也分享心得。貽婷回憶母親受傷住院時，慈濟人送來輔具與關懷，讓家人深受感動；雯茵則領到福慧紅包，上面寫著「善的循環」，她表示希望未來能投入志工服務，回饋社會。

活動現場還可手作賀體驗 ，充滿濃濃年味。

劉華雯則帶著去年領取的撲滿回到現場，將一年來每日存下的小額捐款投入功德箱，期盼小水滴匯聚成愛的大河。她與兩位姊姊更發願每天至少一餐茹素，以改變飲食習慣，響應慈濟倡導的惜命惜福理念。

活動最後，在德昕師父與德諦師父引領下，眾人點亮心燈，共同為天下祈福。典禮結束後，會眾享用暖心暖胃的平安粥，並扶老攜幼穿梭於愛心市集與創意手作攤位間，現場洋溢著歡笑與溫情。慈濟基金會表示，歲末祝福不僅是心靈的洗滌，更是願力的啟動。透過祈福、感恩與善行的延續，讓愛與善念在新的一年持續流轉，迎接充滿希望的2026年。

在德昕師父與德諦師父引領下，眾人點亮心燈，共同為天下祈福。

撰文／高玉美、紀芝婷、羅秀妗；攝影／陳坤富、黃春如、劉俊其