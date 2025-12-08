新北板橋氣爆宛如台中新光三越翻版 差點不堪設想

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋後站商圈今天(8日)凌晨近1點驚傳氣爆意外，波及5名路人，另有樓上1住戶受氣爆巨響驚嚇身體不適，其中5人送醫，均輕傷都已出院；救難人員分析，所幸當時店家已打烊，否則恐波及員工、顧客，另一關鍵是蓄積引爆的高溫高壓氣體都向屋外噴散，沒有往室內散置至各樓層，減少了對樓上住戶的影響。

新北市板橋區重慶路定食8、爭鮮迴轉壽司今天凌晨驚傳氣爆，兩店約50坪店內裝潢、廚房等設備都炸出，現場破碎玻璃、建材散落一地，滿目瘡痍，恰巧5名路人經過遭波及，樓上一名女住戶也因爆炸威力巨響、及震動威力，案發後感到身體不適，消防將五人送醫，幸均無大礙，都已出院，新北市政府、業者將慰問家屬。

廣告 廣告

救難人員在人命搜救告一段落後，通報工務局、技師公會確認結構安全，並由環保局、清潔隊緊急移除、復原，避免影響周遭生活及上班、上學；火調人員今天上午也重回現場採驗，釐清氣爆原因。

救難人員分析，板橋後站氣爆位於密閉的空間內，疑火源引爆外洩、蓄積的大量瓦斯，由於店面外牆由接近乾式施工的大面積玻璃組成，外牆受高溫高壓氣體外爆噴落，加上已打烊，當時商圈也沒有人潮聚集，否則恐釀營業區內外嚴重傷亡。

不具名搶救專家透露，打烊後的氣爆處在凌晨宛如密封空間，當人員下班、離開後，外洩瓦斯累積，蓄積到一定濃度，搭配瞬間火花便引發爆炸，整間的瓦斯遭點燃、受熱後，快速膨脹，宛如吹爆氣球瞬間。屋內裝潢、鋼瓶都噴濺而出。

由於玻璃的堅固程度不如鋼筋水泥，高溫高熱高壓氣體從玻璃噴濺而出，許多厚重的建材、裝潢材料從高處瞬間墜落，一定會對途經者造成傷害；所幸當時凌晨一時，人潮、顧客、員工都散去，只剩下返家途經的零星路人，且僅造成輕傷及住戶虛驚，算是不幸中的大幸。

救難人員分析氣爆瞬間，大量裝潢、建材瞬間碎裂、飛落噴出，相當程度證明幸未抵擋由內向外壓力，裝潢外牆、玻璃抵擋不了外爆力量噴飛，值得慶幸的是，高壓高溫氣體噴向氣溫較低的屋外，若高壓高溫氣體沿著室內空間，譬如順著樓梯間、電梯間等垂直管道爆出，從氣爆戶往樓上、樓下齊噴，電梯外門、各樓層室內災難可能會更難以估計，甚至釀成整棟火災，一發不可收拾。

【看原文連結】

更多自由時報報導

板橋氣爆案波及5路人 侯友宜：傷者已出院、鄰損依法求償

新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫

板橋府中商圈氣爆5傷皆出院 新北市府啟動結構鑑定

獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷

