新北板橋清潔隊年終團聚 周勝考允諾：把隊員訴求帶入市政

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市板橋區清潔隊於昨（10）日舉行114年度年終尾牙暨資源回收檢討會，市議員周勝考親自出席活動，向這群終年辛苦的第一線環境守護者，表達最崇高的敬意與感謝。周勝考在活動中高度肯定清潔隊員們在維護市容整潔與推動資源回收工作上的卓越貢獻，強調隊員是城市運作中最重要、最可靠的力量。

周勝考表示，清潔隊員們是城市最關鍵的第一線守護者，無論面對颳風下雨、烈日酷暑或深夜清晨，隊員始終堅守崗位，確保家戶垃圾能夠確實清運、資源回收能夠順暢運作，是維持板橋市容整潔與城市秩序的無名英雄。隊員的辛勞付出，是板橋成為宜居城市的重要基石，周勝考承諾將持續在議會及地方事務上，大力支持清潔隊的環保業務，確保板橋地區能夠持續維持美好的生活環境與秩序。

這場尾牙暨檢討會活動現場氣氛溫馨熱鬧，不僅是對全體隊員一年辛勞的最好獎勵，更展現了隊員高昂的士氣。會中同時進行的資源回收檢討，目的在於彙整年度工作成果，並為即將到來的115年度工作預作規劃與優化。

周勝考指出，這次尾牙代表著一年的溫暖結尾，每一位清潔隊夥伴的努力，都是板橋得以維持乾淨、宜居的關鍵所在，保障清潔隊員的工作權益與提供優質的工作環境，是他持續關注的重點。他將把清潔隊員的訴求與建議帶入市政，並確保在未來的環保預算與政策中，給予清潔隊最大的支持與資源。

活動尾聲，周勝考與特助周韋翰對所有清潔隊員獻上最深的感謝，同時預祝所有清潔隊員迎向更美好、更順遂的115年，期許板橋在大家的共同努力下，環境品質再攀高峰。

照片來源：新北市議員周勝考臉書翻攝

