社會中心／馬聖傑、劉毓琦 新北市報導

大街上，員警擊破車窗抓人！新北市板橋區雙十路二段，昨天（週六）晚間，有民眾直擊，有一輛轎車，被八名警力團團包圍！原來警方當時對駕駛盤查，但他態度差、不配合，員警最後只好使用強制力，破窗將人拖出來壓制！調查後，不僅發現駕駛無照駕駛，車內還有喪屍煙彈，不排除他根本毒駕。

員警：「你自己不下來，我們就破（窗）了，沒那麼多時間啦。」

駕駛違停，員警進行盤查，但駕駛完全不配合，員警只好使用強制力。

員警：「下車，我過去那邊看。」

駕駛座旁的車窗，都被擊破了，駕駛還是神色自若，沒把員警看在眼裡。





員警：「下車下車。」

員警只好把車門打開，把駕駛拖下車將他壓制在地。

員警：「下來一下，你要不要配合，你的駕照啦，你先下來啦。」

不管員警怎麼問，駕駛彷彿呆住一樣，回答不出半句話！事發就在新北板橋雙十路二段，週六晚上八點多，駕駛違停被警方查出，他根本懸掛其他車輛車牌上路，而且根本沒有駕照！車內還被搜出，喪屍煙彈三顆以及吸食器，懷疑駕駛根本毒駕！難怪面對員警問話，整個人相當恍惚。這名41歲吳姓駕駛，有毒品、傷害等前科，聲稱車還有車牌都是跟朋友借來的！最終一共派出八名警力，才讓駕駛乖乖就範。





文聖派出所所長曾鐘錡：「全案訊後依妨害公務偽造文書，公共危險暨違反毒品危害防制條例，移送新北地檢署偵辦。」

無照上路不服稽查，違規一籮筐，紅單零零總總加起來，一共27500元，若駕駛尿液檢測有毒品陽性反應，確認是毒駕，還得吞30萬罰金，面臨刑責。

原文出處：新北板橋男無照上路拒檢！ ８警包圍「破窗逮人」

